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вторник, 02 марта 2021 14:16

Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
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Одесский визажист 33-летняя Анастасия Дидорук написала картину на холсте профессиональной косметикой. На это ушло около 50 ч. Понадобилось 3 паллеты пудровых теней, паллета цветных текстур и 45 цветов и оттенков теней для век и пудры для лица.

2 марта картину Анастасии Дидорук внесли в Национальный реестр рекордов.

Картина косметикой, которую внесли в Национальный реестр рекордов
Фото: предоставлено Анастасией Дидорук
Анастасия Дидорук - трехкратная чемпионка мира по макияжу и моделированию бровей, международный тренер и судья чемпионатов по макияжу, чемпионка Европы по портретному рисунку, скульптор, графический художник-портретист
Работа Дидорук, выполненная косметикой
Работа Дидорук, выполненная на шаблонах лица

"С юности работаю с портретами. Мои картины не стилизованные, а с фотографической точностью. С каждой работой понимаю, что развиваюсь как художник и визажист. Картина такого большого размера стала 1-й в моей жизни. Она является подарком для компании, с которой сотрудничаю. Показала картину коллегам в прошлом году на Святого Николая. Сказали: "Это самый большой фейсчарт в мире. Подай заявку на рекорд". Колебалась, стоит ли. Но потом решила попробовать", - рассказала Анастасия корреспонденту Gazeta.ua.

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"Сначала писала картины косметикой на стандартных шаблонах лица формата А4, на которых визажист отрабатывает технику. А потом уже перешла на большие форматы. Больше всего сложности возникают с мелкой детализации - ресницами или сосудами в глазах. Кисточки для макияжа велики. Для того, чтобы на холсте была плавная растушевка, надо делать постоянные круговые движения на большой плоскости. Руку хорошо подкачала", - добавила визажист.

Анастасия Дидорук начала заниматься визажем 2017 года. Тогда же завоевала титул чемпионки Украины по Face Chart. Также она трехкратная чемпионка мира по макияжу и моделированию бровей, международный тренер и судья чемпионатов по макияжу, чемпионка Европы по портретному рисунку, скульптор, графический художник-портретист.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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