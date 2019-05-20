 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 3250
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6534
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 65498
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1170
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1476
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2412
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 810
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 423
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6517
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8235
Фото
Все фото
5
25
4
15
4
Виктория Бекхэм пьет &quot;заряженную луной&quot; воду во время детокса
Виктория Бекхэм пьет "заряженную луной" воду во время детокса
Без пластики: звезды, которые не боятся старости
Без пластики: звезды, которые не боятся старости
Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
Визажист рисует известных персонажей фильмов на губах
Визажист рисует известных персонажей фильмов на губах
Беззубая модель прорекламировала помады от Gucci
Беззубая модель прорекламировала помады от Gucci
Видео
Все видео
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
"Мисс Интернешнл-2018": назвали победительницу
"Мисс Интернешнл-2018": назвали победительницу
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 468
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 864
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1836
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9765
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1611
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 12:31

Виктория Бекхэм пьет "заряженную луной" воду во время детокса
5

  Комментировать

Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах
Фото: Instagram
Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах
Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах
Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах
Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах

Британский дизайнер 44-летняя Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах. На spa-отдыхе она побывала на немецком курорте Lanserhof Tegernsee.

Фотографией с "лунной водой" Бекхэм поделилась в Instagram.

Автор: Instagram
  Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах
Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах

"Спасибо всем, кто мне давал советы о сбалансированном отдыхе. Кажется, мне нужно будет выпивать бокал вина каждый раз, когда буду слушать подкасты о преступлениях. И напоминаю, всегда носите хорошую обувь. А мистер Дэвид Бекхэм просто завидует, что не пришел", - написала бывшая певица под фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виктория Бекхэм прогулялась без бюстгальтера под легкой кофточкой

Вода, которую показала знаменитость, производится брендом St. Leonhards Quellen. Как отмечается в описании, напиток разливается только в день полнолуния прямо из источника Bad Leonhardspfunzen.

Недавно модель Ханна Кросс выставила провокационные фото со своим парнем Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэмов.

Page Six
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виктория Бекхэм пьет "заряженную луной" воду во время детокса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают день банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 993854
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 71684
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 39738
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 12930
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 12772
Красота
Как ухаживать за собой - советы Деми Мур
Как ухаживать за собой - советы Деми Мур Просмотров: 1117
Диетолог поделилась секретами легкого похудения
Диетолог поделилась секретами легкого похудения Просмотров: 4788
Показали лучшие идеи для летнего макияжа
Показали лучшие идеи для летнего макияжа Просмотров: 288
Без пластики: звезды, которые не боятся старости
Без пластики: звезды, которые не боятся старости
25
 Просмотров: 26172
Когда стоит идти к парикмахеру: лунный календарь стрижек
Когда стоит идти к парикмахеру: лунный календарь стрижек Просмотров: 99
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Зеленский распускает Раду
3
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
Голосов: 613
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua