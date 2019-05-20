Виктория Бекхэм пьет "заряженную луной" воду во время детокса

Фото: Instagram

Британский дизайнер 44-летняя Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах. На spa-отдыхе она побывала на немецком курорте Lanserhof Tegernsee.

Фотографией с "лунной водой" Бекхэм поделилась в Instagram.

Автор: Instagram Виктория Бекхэм прошедшую неделю провела на омолаживающих процедурах

"Спасибо всем, кто мне давал советы о сбалансированном отдыхе. Кажется, мне нужно будет выпивать бокал вина каждый раз, когда буду слушать подкасты о преступлениях. И напоминаю, всегда носите хорошую обувь. А мистер Дэвид Бекхэм просто завидует, что не пришел", - написала бывшая певица под фото.

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Вода, которую показала знаменитость, производится брендом St. Leonhards Quellen. Как отмечается в описании, напиток разливается только в день полнолуния прямо из источника Bad Leonhardspfunzen.

Недавно модель Ханна Кросс выставила провокационные фото со своим парнем Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэмов.