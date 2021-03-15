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понедельник, 15 марта 2021 14:00

Весенние диеты опасны для организма

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Весенние диеты опасны для организма
Голодать весной категорически нельзя. Фото: pixabay

Начинать диету весной может быть опасно для здоровья.

В этот период большинство людей хочет делать такие эксперименты, чтобы сбросить лишние килограммы, рассказала диетолог Маргарита Королева.

В то же время она не рекомендует ограничивать рацион слишком радикально.

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Весной организм истощен за зиму из-за нехватки витаминов, дефицит солнца, а также простуды и вирусных заболеваний. Диета может принести ему дополнительный стресс, что приведет к слабости.

Голодать весной категорически нельзя. Это спровоцирует серьезный дефицит полезных микроэлементов и витаминов, и окончательно подорвет здоровье. Недостаток питания также может лишить человека энергии. Как следствие, может быть плохое настроение и низкая производительность труда.

Диетолог советует обратить внимание на правильное питание и спорт.

Постоянные тренировки в зале - это один из способов достичь хорошей физической формы. Если при регулярных занятиях нет ощущения гибкости, то надо задуматься над питанием и прекратить есть некоторые продукты.

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15
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