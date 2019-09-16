В Киеве вручили Beauty-Оскар

Фото: Екатерина Лукьяшко

В культурном центре Freedom Hall состоялась третья церемония награждения премии Stella International Beauty Awards 2019. Премия отмечает лучших профессионалов в области красоты и здоровья.

Более 35 тыс. голосов за 271 номинанта отдали люди со всей Украины. География конкурса охватила Одессу, Харьков, Львов, Днепр и Киев. Финальным решением Экспертного совета определили лучших в 23 номинациях.

Среди победителей в трех категориях - Medicine Experts, Beauty Masters и Beauty Business - лучшие врачи-стоматологи Украины, трихологи, пластические хирурги, эстетисты, косметологи, парикмахеры, мастера маникюра, перманентного макияжа и свадебных причесок, лучшие спа-салоны, салоны красоты.

Одну из трех специальных внеконкурсных премий получил немецкий пластический хирург Клаус Экснера в номинации "Благородное сердце". Врач уже 7 лет приезжает со своей командой в Украину с благотворительной миссией и оперирует детей. На его счету 250 украинских детей, которым вернули здоровье.

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"Премией Stella International Beauty Awards мы хотим показать, что преданность профессии - это не просто пустые слова, - говорит организатор, пластический хирург Дмитрий Слоссер. - Я хотел бы, чтобы у нас таких проектов было больше, чтобы врачи открывали свои сердца людям и передавали этот огонь человеческой теплоты. Приглашаем всех, кто знает специалистов, занимающихся благотворительностью, подавать их на нашу премию, и мы их обязательно отметим! ".

Среди гостей церемонии и тех, кто награждал, - известные медики, бизнесмены, звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса Ольга Богомолец, Светлана Вольнова, Олег Панюта, Алексей Суханов, Мария Бурмака, Влада Литовченко, Олег Пинчук, Владимир Горянский, Марина Кинах , Мисс Украина-2019 Маргарита Паша, Людмила Шупенюк, Яна Луцка. В награждении также принял участие новый ректор Национального Медицинского Университета им.А.А.Богомольца, профессор Юрий Кучин.

За полтора года работы мастером макияжа в Киеве, можно открыть студию красоты в центре города. Для этого нужно иметь портфолио, постоянных клиентов и около 250 000 гривен.