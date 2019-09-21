В каких случаях запрещено красить волосы

Фарбування волосся - одна з найпопулярніших перукарських послуг

После окрашивания волос можно получить аллергические реакции, заболевания кожи головы, также не стоит использовать краску при беременности или менструации.

Если впервые пользуетесь красителем - парикмахер обязан провести аллергопробу.

Если был отрицательный опыт - предупредите специалиста, чтобы подобрать самый безопасный вариант.

Если на коже головы есть раны, может появится псориаз, стрептодермия, педикулез, сообщает ua.beautystory.com.ua.

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Знайте трихолога или дерматолога, если есть много родинок на голове. Это поможет предотвратить реакции недоброкачественных родинок.

При беременности или менструации меняется гормональный фон, который влияет на волосы. Лучше выберите тонировка, это безопасный вариант. Если не прислушаться к совету, результат может не понравиться.

Специалисты категорически не советуют красить волосы в течение двух недель после химической завивки, выпрямления или обесцвечивания волос. После этих процедур ему нужно время для восстановления. Если провести процедуру прежнему есть шанс сделать волосы ломкими и сухими.