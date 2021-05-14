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воскресенье, 16 мая 2021 23:46

Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки

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Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
При увеличении губ обязательно нужно учитывать пропорции лица. Фото: pixabay

Сделать губы визуально больше можно и без уколов, или других рискованных процедур.

Благодаря помадам натуральных оттенков губы будут более выразительными и объемными, рассказала визажист Лада Сагдеева в программе "Kyiv LIVE".

Она утверждает, что есть правило, согласно которому правильно подобранная помада должна быть немного ярче натурального цвета губ.

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"С помощью нюдових цветов помады можно увеличить контур ваших губ. Немного схитрить, никому не говоря об этом. Это будет выглядеть очень естественно", - говорит експерт.

По ее словам, при увеличении губ обязательно нужно учитывать пропорции лица.

"Я не советую всем увеличивать губы, потому что это точно не нужно каждому. Как человек, который всегда работает с лицом, я рекомендую смотреть на свои пропорции. Если у вас большое лицо, тогда вам можно прибегнуть к процедуре увеличения губ. Но если лицо маленькое - это будет не так уместно выглядеть ".

Из-за карантина, подбирая образ для выхода в люди, надо подумать и о безопасности, и надеть маску. Тогда возникает новая проблема - помада ​​пачкает маску и все лицо. Первый шаг для сохранения помады под маской - подготовить губы, чтобы помада хорошо держалась. На губы надо добавить скраб, а потом - увлажняющий бальзам. Благодаря этому они будут мягкие и можно избежать сухости нежной кожи губ.

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