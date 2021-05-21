Так делать не следует: 10 привычек, которые не дают похудеть

Некоторые пищевые привычки мешают похудеть. Фото: pixabay

Часто, ограничивая себя в еде, вес не снижается все равно, а наоборот - увеличивается.

Причина может быть в гормонах, болезнях и нарушениях, рассказал диетолог Андрей Невский на странице в Instagram.

Однако, по его словам, это может зависеть от плохих пищевых привычек. Специалист назвал наиболее популярны.

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1. Заедать эмоции. Это не решит проблем, поэтому в моменты стресса вредную пищу следует убрать с глаз.

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2. Давиться едой в гостях, чтобы хозяйка не обиделась.

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3. Доедать "чтобы не пропало", в том числе за детьми. Многие не считают такой способ нормальным приемом пищи, но калорийность от него такая же.

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4. Постоянно перекусывать. Следует сначала осознать, действительно ли есть голод. Если так, то лучше полноценно поесть.

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5. Начинать со сладкого. Сладкое на пустой желудок вызывает резкий скачок, а затем падение сахара в крови. Такой аттракцион усиливает чувство голода.

6. Заменить сладкое орехами и сухофруктами. В 100 г любых орехов больше 500 ккал, в сухофруктах меньше, но также достаточно.

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7. Отрабатывать пищу спортом. В редких случаях можно компенсировать избыток калорий на беговой дорожке, но делать это привычкой точно не стоит. Перетренированность - ужасный стресс для организма.

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8. Устраивать разгрузочные дни стоит только, если отравились и надо почистить желудочно-кишечный тракт. В противном случае голодные дни повысят риск сорваться в обычные дни.

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9. Есть с телефоном в руках или под сериал. Так можно увлечься и не понять, что и сколько съедать.

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10. Включать алкоголь в повседневный рацион. Эта привычка вредна не только для похудения, так как алкоголь калориен, но и для здоровья в целом.

Специи дают много пользы, ведь в отличие от витаминов, полифенолы, присутствующие в травах и специях, устойчивы к высыханию и термической обработке. Пряности и специи также являются действенны способом уменьшить потребление соли. Существуют виды специй, которые при их регулярном потреблении будут контролировать вес благодаря тройному действию: увеличение затрат энергии, усиление термогенеза, активация метаболизма.