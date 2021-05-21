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пятница, 21 мая 2021 13:00

Так делать не следует: 10 привычек, которые не дают похудеть

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Так делать не следует: 10 привычек, которые не дают похудеть
Некоторые пищевые привычки мешают похудеть. Фото: pixabay

Часто, ограничивая себя в еде, вес не снижается все равно, а наоборот - увеличивается.

Причина может быть в гормонах, болезнях и нарушениях, рассказал диетолог Андрей Невский на странице в Instagram.

Однако, по его словам, это может зависеть от плохих пищевых привычек. Специалист назвал наиболее популярны.

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1. Заедать эмоции. Это не решит проблем, поэтому в моменты стресса вредную пищу следует убрать с глаз.

2. Давиться едой в гостях, чтобы хозяйка не обиделась.

3. Доедать "чтобы не пропало", в том числе за детьми. Многие не считают такой способ нормальным приемом пищи, но калорийность от него такая же.

4. Постоянно перекусывать. Следует сначала осознать, действительно ли есть голод. Если так, то лучше полноценно поесть.

5. Начинать со сладкого. Сладкое на пустой желудок вызывает резкий скачок, а затем падение сахара в крови. Такой аттракцион усиливает чувство голода.

6. Заменить сладкое орехами и сухофруктами. В 100 г любых орехов больше 500 ккал, в сухофруктах меньше, но также достаточно.

7. Отрабатывать пищу спортом. В редких случаях можно компенсировать избыток калорий на беговой дорожке, но делать это привычкой точно не стоит. Перетренированность - ужасный стресс для организма.

8. Устраивать разгрузочные дни стоит только, если отравились и надо почистить желудочно-кишечный тракт. В противном случае голодные дни повысят риск сорваться в обычные дни.

9. Есть с телефоном в руках или под сериал. Так можно увлечься и не понять, что и сколько съедать.

10. Включать алкоголь в повседневный рацион. Эта привычка вредна не только для похудения, так как алкоголь калориен, но и для здоровья в целом.

Специи дают много пользы, ведь в отличие от витаминов, полифенолы, присутствующие в травах и специях, устойчивы к высыханию и термической обработке. Пряности и специи также являются действенны способом уменьшить потребление соли. Существуют виды специй, которые при их регулярном потреблении будут контролировать вес благодаря тройному действию: увеличение затрат энергии, усиление термогенеза, активация метаболизма.

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Дата
21
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