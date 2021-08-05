Так делает Кейт Миддлтон: какой продукт нужно добавлять в завтрак каждое утро

Спирулина стимулирует работу иммунной системы, помогает контролировать аппетит, уменьшает тягу к сладкому, повышает уровень энергии, запускает детоксикацию организма. Фото: pixabay

С супруги британского принца Уильяма Кейт Миддлтон берут пример многие девушки и женщины в мире.

Они хотят так же одеваться, иметь такую ​​же фигуру и кожу, пишет Cosmopolitan.

Сохранять красоту, стройность и молодость герцогине помогает один продукт. Спирулину она ежедневно добавляет к завтраку. Она полезна, улучшает обмен веществ и защищает организм от стресса.

Герцогиня добавляет эти водоросли в утренний смузи, где еще есть шпинат, банан или яблоко, немного лимонного сока или голубики.

Спирулина стимулирует работу иммунной системы, помогает контролировать аппетит, уменьшает тягу к сладкому, повышает уровень энергии, выводит токсины из организма.

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У спирулины нет явно выраженного вкуса, но несколько специфический "морской" запах. Если он не нравится, можно принимать водоросли в капсулах. Но после консультации с врачом.

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила финал теннисного турнира Уимблдон-2021 в элегантном пастельно-розовом миди-платье Beulah London. Образ украсила вырезом-стойкой, юбкой А-силуэта, монохромным поясом на талии и укороченными рукавами.