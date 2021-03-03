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среда, 03 марта 2021 16:00

Студент вывел собственную формулу похудения

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Студент вывел собственную формулу похудения
Студент отказался от всей еды на вынос, избегает ресторанной еды, перестал есть сладкое и выпечку, пить газировку. Фото: pixabay

Индийский студент 17-летний Шонак Сиддхарт Самант за 7 месяцев потерял 55 кг.

Он отказался от вредных продуктов и начал заниматься спортом, сообщает Times of India.

Ранее он весил 130 кг и не любил свой вид. В студента обнаружили жировую болезнь печени. Благодаря карантину, он изменил жизнь и похудел. Студент отказался от всей еды на вынос, избегает ресторанной еды, перестал есть сладкое и выпечку, пить газировку.

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Его завтрак теперь - 2 вареных яйца, половина куриной грудки или салат из бобовых. Запивает все 300 мл соевого молока. Обед - суп-пюре из бобовых с соей или жареный сыр с жареной куриной грудкой, салат с хумусом и иногда соевое молоко. От ужина студент отказывается. Также практикует интервальные голодания и иногда 20-часовые перерывы от еды. В это время пьет воду или зеленый чай, но избегает любых продуктов, которые могли бы повысить уровень сахара в крови.

Студент рекомендует для похудения спать по 8 ч. и выпивать по 1 л воды на каждые 20 кг веса. Также выполнять силовые тренировки, заниматься йогой, много ходить. Но самое главное, по его мнению, - сохранять позитивный настрой.

Формирование здоровых привычек - один из главных залогов похудения. Рекомендуют пить больше воды, питаться сбалансировано, быть физически активным. Ходьба - это эффективный и относительно легкий старт для тех, кто хочет увеличить физическую активность. Согласно исследованиям, хождение улучшает настроение, здоровье сердца, помогает похудеть и снижает риск преждевременной смерти.

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