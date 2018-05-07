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понедельник, 07 мая 2018 11:19

Самым красивым мужчиной планеты выбрали українця
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Украинца 29-летнего Богдана Юсипчука признали самым красивым мужчиной в мире.

Актер одержал победу на конкурсе Mister Sea World 2018, который прошел в Перу. Об этом он сообщил в Facebook.

"Вам известно выражение "Выше головы не прыгнешь"? Это неправда. Человек может все. Первый в мире. Мы первые в мире. Спасибо всем за безумную поддержку. Скоро будет видео", - написал Богдан Юсипчук.

Ранее по результатам конкурса Mr World, который состоялся в Лондоне, Юсипчук вошел в топ-10 самых красивых мужчин мира.

29-летний Богдан Юсипчук победил в международном конкурсе красоты
Фото: facebook.com/bogdan.iusypchuk
29-летний Богдан Юсипчук победил в международном конкурсе красоты
29-летний Богдан Юсипчук победил в международном конкурсе красоты
29-летний Богдан Юсипчук победил в международном конкурсе красоты
29-летний Богдан Юсипчук победил в международном конкурсе красоты

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Парень родился в Киеве в семье художников. Детство и юность провел в Косове Ивано-Франковской области. Окончил Косовский колледж с красным дипломом, поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения на специальность актера театра и кино.

С 2007 года начал активно сниматься в кино в эпизодических ролях. В 2011-м ему дали первую большую роль - в фильме ужасов "Синевир". В 2014 году получил титул "Мистер Украина-2014".

27-летний Мануэль Рико - самый сексуальный гинеколог мира. К такому мнению пришли пользователи сети, когда увидели обнаженные фото парня.

Красавец родился в Испании. Сейчас живет и работает в городе Консепсьон, Чили. В 2010 году победил в конкурсе "Король красоты Испании". Тогда началась его модельная карьера. Снялся в рекламных фотосессиях мировых брендов.

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Дата
07
мая

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

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