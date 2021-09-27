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понедельник, 27 сентября 2021 17:01

Самой красивой матерью в Европе стала 40-летняя украинка
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40-летняя Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях на конкурсе красоты "Миссис Европа 2021".
Фото: EasternEurope.Mrs
40-летняя Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях на конкурсе красоты "Миссис Европа 2021".
40-летняя Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях на конкурсе красоты "Миссис Европа 2021".
40-летняя Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях на конкурсе красоты "Миссис Европа 2021".

На конкурсе красоты "Миссис Европа 2021" выиграла украинка 40-летняя Зоряна Богдан. Мать четырех детей одержала победу сразу в двух номинациях - Mrs. Sport и Mrs. Mother of Europe.

Об этом сообщили на странице Woman Eastern Europe в Facebook.

За победу боролись 14 красавиц из 11 стран. Конкурс проходил в Таллинне, столице Эстонии, 26 сентября.

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"Зоряна, спасибо вам за искренность, доброту, врожденную скромность, острый ум и красоту. За все черты, которыми вы покорили наши сердца", - говорится в заявлении.

Богдан родом из Львова. Женщина воспитывает четырех сыновей. Также Зоряна основала собственный женский клуб с триатлона "Мальвы", который помогает ей держать себя в форме. Женщина - финансистка, однако любит участвовать в конкурсах красоты.

Киевлянка Виктория Щелко победила в конкурсе Miss World Plus Size, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. В Украине женщина известна как актриса, певица, телеведущая и Мать года-2019. Благодаря победе Щелко в следующем году конкурс будет проходить в Украине.

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