Рассказали о секретах мытья головы

Мытье головы начинается с расчесывания сухих волос Фото: Karamelka | Женский блог

Существуют правила, которых следует придерживаться при мытье волос. Они помогут волосам быть здоровыми и красивыми.

Мытье головы начинается с расчесывания сухих волос. Это необходимо сделать, чтобы распутать запутанные пряди и устранить узлы, и чтобы стимулировать кровоснабжение кожи головы, рассказывает ТСН.

Использовать для мытья нужно воду комнатной температуры. Она способствует деликатному удалению грязи, пыли, затвердевшего кожного сала.

После того, как вы намочили волосы, выдавите в руку небольшое количество шампуня, подобранного по типу кожи головы. Разотрите его в ладонях и нанесите на влажные волосы. Вспенивать средство надо у корней, массируя подушечками пальцев кожу головы. Наносить шампунь на кончики волос не надо, они промоются, когда вы будете его смывать. Этого им вполне достаточно, в противном случае они будут пересыхать или скорее жирнеть.

Желательно, чтобы голова во время мытья волос была запрокинута назад, то есть волосы спадали на спину. Наклоняя голову вперед, вы запускаете процесс раскрытия волосяных чешуек.

После того, как вы хорошо промыли волосы от остатков шампуня, в ход идет бальзам, маска или кондиционер. Эти средства делятся на несмываемые и те, что смываются. Смывные направлены на то, чтобы смягчить волосы и упростить процесс расчесывания. Несмываемые защищают шевелюру от воздействия внешней среды и ультрафиолетового излучения.

Наносятся такие средства по длине волос, отступая от прикорневой зоны 2-3 см. Желательно, чтобы они не попадали на кожу головы. И обязательно перед применением волосы необходимо слегка пропитать полотенцем, чтобы бальзам или маска проникли в волосы, а не стекли вместе с водой.

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Если средство требует смывания, его необходимо смыть, а потом еще раз аккуратно промокнуть волосы полотенцем, устраняя остатки воды. Не стоит наматывать полотенце на голову в виде чалмы. Создается парниковый эффект, что приводит к активации работы сальных желез. Если волосы тонкие и ломкие, допускается использование шелкового полотенца. Он не особенно впитывает влагу, но препятствует травмированию верхнего слоя волос. Однако такое полотенце не всем по карману, да и найти его не так просто. Поэтому хлопковым полотенцем уберите остатки воды из волос. Не нужно тереть.

Если нужно воспользоваться феном, выбирайте режим с холодным или не сильно горячим температурным режимом. Направляйте поток воздуха в направлении от корней к концам. Оптимальное расстояние между волосами и феном составляет 20 см. Для удобства делите волосы на пряди, чтобы не пересушивать отдельные участки головы. Но лучшим вариантом будет дождаться, когда волосы высохнут естественным способом.

Расчесывать шевелюру можно только после полного высыхания, начиная с кончиков. Мокрые волосы легко тянутся и подвержены повреждениям.

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