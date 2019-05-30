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пятница, 31 мая 2019 05:28

Какую прическу сделать на выпускной

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Какую прическу сделать на выпускной
Удачная прическа - удачный выпускной

На выпускной можно сделать прическу с косичек, кос, сделать эффект мокрых волос или акцент на украшениях.

Классический вариант - кокетливые локоны давно лидирует среди всех выпускных вариантов. Голливудские волны, классические локоны или необычные афрокучери - станут хорошим решением для различной длины волос.

Выпускные косы должны отличаться от тех, которые были в начальной школе. Эта прическа подходит для девушек с длинными волосами. Легкая и немного небрежная коса - хорошее решение для любого выпускного образа.

Все звезды украинского шоу-бизнеса любят эффект мокрых волос. Если кудри сокращают длину, то эффект мокрых волос подойдет всем. Быть модной просто, стоит только решиться, советует 1plus1.ua.

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Уместно дополнения прически могут быть стильные аксессуары. Модные застежки, шелковые платки, шпильки и банты - горячий тренд этого сезона.

Важнейшей деталью образа для выпускниц считают платье. Что сейчас в тренде, рассказали украинские стилисты Антонина Обухов и Екатерина Должикова.

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