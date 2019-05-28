Платье на выпускной: что выбрать и как не дать промаха

В Украине началась пора выпускных. Важнейшей деталью образа для выпускниц считают платье.

Что сейчас в тренде рассказали украинские стилисты Антонина Обухова и Екатерина Должикова, изданию LifeStyle 24.

Стоит учесть все моменты образа: актуальность, фасон, ткань, длину, цвет и самое главное - удобство. В этом году актуальными называют и пышные платья и облегающие.

Автор: 24tv.ua Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

"Фасон "рыбка" подойдет только стройным и высоким девушкам. Минимум деталей. Выбирая пышное, стоит обратить внимание на такой вариант: Изящное оформление сверху делает его роскошным, но одновременно наивно простым и свободным! Обратите внимание на прическу - идеальная к этому платью", - говорят стилисты.

Девиз выпускного 2019 года - все должно быть в меру.

Автор: 24tv.ua Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

"Часто видим очень красивое платье в стиле минимализма, но девушке кажется, что это слишком просто и начинается. Яркий макияж, массивные и неподвижные прически", - говорят Антонина и Екатерина.

Длину надо выбирать в зависимости от того, есть ли чем похвастаться.

Автор: 24tv.ua Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

"Если у вас красивые ноги - их грех не показать! Актуальными деталями для выпускного 2019 будут пайетки среднего размера или густая бахрома. Голая спина и разрез от бедра, если правильно поданы не будут выглядеть вызывающе! А вот про корсеты и "грудь до подбородка" стоит забыть", - отметили стилисты.

Шлейф уже "отжил свое" и отошел на второй план. Также интересными будут выглядеть рукава-воланы или буфы.

Автор: 24tv.ua Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

"Если вы оденете платье с рукавами-буфами, при этом подчеркнете талию, у вас будет шанс быть уникальной и неповторимой на выпускном вечере. Что важно, вы сможете одеть наряд и на другие мероприятия", - добавили Антонина и Катя.

Автор: 24tv.ua Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

В этом году институт Pantone определил живой коралл цветом года. И этот оттенок относят к теплым, поэтому подойдет не всем. Лучше выбирать коралловый в более выбеленном варианте. К примеру, нежно-пудровый.

Отдельного внимания стоят платья-плиссе. Для модниц, которые активно следят за трендами не будет новинкой, что такой фасон является актуальным уже несколько сезонов подряд.

Автор: 24tv.ua Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

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Автор: 24tv.ua Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

Не оставили без внимания и брючный костюм в oversize варианте. Это один из лучших вариантов и такой наряд точно будет уникальным.

"Это элегантно, стильно и удобно! Хороший шелковый топ под низ и босоножки с тонкими ремешками будут идеальным для него обрамлением!" - признались женщины.

Автор: 24tv.ua Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

Американская актриса 21-летняя Эль Фаннинг потеряла сознание во время одного из событий в рамках Каннского кинофестиваля. В этом году она была в жюри. На ужине Chopard Trophee Эль стало плохо и она упала со стула.