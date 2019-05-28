Платье на выпускной: что выбрать и как не дать промаха

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1809
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3069
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3906
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4275
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2295
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3735
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4041
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3384
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5643
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16725
Фото
Все фото
5
25
4
15
4
Виктория Бекхэм пьет &quot;заряженную луной&quot; воду во время детокса
Виктория Бекхэм пьет "заряженную луной" воду во время детокса
Без пластики: звезды, которые не боятся старости
Без пластики: звезды, которые не боятся старости
Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
Визажист рисует известных персонажей фильмов на губах
Визажист рисует известных персонажей фильмов на губах
Беззубая модель прорекламировала помады от Gucci
Беззубая модель прорекламировала помады от Gucci
Видео
Все видео
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1809
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 621
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6525
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2979
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 837
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 13:53

Платье на выпускной: что выбрать и как не дать промаха
8

  Комментировать

В Украине началась пора выпускных. Важнейшей деталью образа для выпускниц считают платье.

Что сейчас в тренде рассказали украинские стилисты Антонина Обухова и Екатерина Должикова, изданию LifeStyle 24.

Стоит учесть все моменты образа: актуальность, фасон, ткань, длину, цвет и самое главное - удобство. В этом году актуальными называют и пышные платья и облегающие.

Автор: 24tv.ua
  Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019
Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

"Фасон "рыбка" подойдет только стройным и высоким девушкам. Минимум деталей. Выбирая пышное, стоит обратить внимание на такой вариант: Изящное оформление сверху делает его роскошным, но одновременно наивно простым и свободным! Обратите внимание на прическу - идеальная к этому платью", - говорят стилисты.

Девиз выпускного 2019 года - все должно быть в меру.

Автор: 24tv.ua
  Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019
Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

"Часто видим очень красивое платье в стиле минимализма, но девушке кажется, что это слишком просто и начинается. Яркий макияж, массивные и неподвижные прически", - говорят Антонина и Екатерина.

Длину надо выбирать в зависимости от того, есть ли чем похвастаться.

Автор: 24tv.ua
  Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019
Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

"Если у вас красивые ноги - их грех не показать! Актуальными деталями для выпускного 2019 будут пайетки среднего размера или густая бахрома. Голая спина и разрез от бедра, если правильно поданы не будут выглядеть вызывающе! А вот про корсеты и "грудь до подбородка" стоит забыть", - отметили стилисты.

Шлейф уже "отжил свое" и отошел на второй план. Также интересными будут выглядеть рукава-воланы или буфы.

Автор: 24tv.ua
  Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019
Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

"Если вы оденете платье с рукавами-буфами, при этом подчеркнете талию, у вас будет шанс быть уникальной и неповторимой на выпускном вечере. Что важно, вы сможете одеть наряд и на другие мероприятия", - добавили Антонина и Катя.

Автор: 24tv.ua
  Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019
Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

В этом году институт Pantone определил живой коралл цветом года. И этот оттенок относят к теплым, поэтому подойдет не всем. Лучше выбирать коралловый в более выбеленном варианте. К примеру, нежно-пудровый.

Отдельного внимания стоят платья-плиссе. Для модниц, которые активно следят за трендами не будет новинкой, что такой фасон является актуальным уже несколько сезонов подряд.

Автор: 24tv.ua
  Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019
Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выпускной-2019: сколько это будет стоить

Автор: 24tv.ua
  Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019
Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

Не оставили без внимания и брючный костюм в oversize варианте. Это один из лучших вариантов и такой наряд точно будет уникальным.

"Это элегантно, стильно и удобно! Хороший шелковый топ под низ и босоножки с тонкими ремешками будут идеальным для него обрамлением!" - признались женщины.

Автор: 24tv.ua
  Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019
Украинские стилисты посоветовали на какие наряды стоит обратить выпускницам 2019

Американская актриса 21-летняя Эль Фаннинг потеряла сознание во время одного из событий в рамках Каннского кинофестиваля. В этом году она была в жюри.

На ужине Chopard Trophee Эль стало плохо и она упала со стула.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Платье на выпускной: что выбрать и как не дать промаха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Революция предполагает смену элит. У вас этого не произошло - Бендукидзе

Священникам разрешили нарушать тайну исповеди

Украина и Россия поделили Черноморский флот

"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

Бессарабия вошла в состав России

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 175992
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 114388
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 26075
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24462
&quot;У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие&quot; - Зеленский обратился к депутатам
"У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие" - Зеленский обратился к депутатам 1 Просмотров: 13428
Красота
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
 Просмотров: 351
Четыре продукта, которые старят лицо
Четыре продукта, которые старят лицо
5
 Просмотров: 5949
Как ухаживать летом за волосами
Как ухаживать летом за волосами Просмотров: 189
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 24003
Виктория Бекхэм пьет "заряженную луной" воду во время детокса
Виктория Бекхэм пьет "заряженную луной" воду во время детокса
5
 Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
4
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
2
Коломойский выступил за объявление дефолта Украины
2
"Распущенная" Рада собралась на заседание
Голосов: 4331
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua