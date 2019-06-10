Провоцирует рак: диетолог рассказала неожиданные факты о сахаре

Елена Кален рассказала, как сахар может повлиять на здоровье. Фото: elenakalen

Диетолог Елена Кален рассказала, как употребление большого количества сахара может негативно повлиять на самочувствие и внешность.

Женщина поделилась почему необходимо уменьшить количество сахара в рационе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известны ТОП-6 мифов о похудении

1. Набор веса. Небольшой сладкий перекус не приносит чувства насыщения. Когда сахар попадает в кровь, происходит резкий скачок инсулина. Он стимулирует отложение жира.

2. Рост раковых опухолей. Сахар подпитывает все клетки в теле, раковые в том числе. Для их деления необходимо много энергии, а переизбыток глюкозы из сахара является ее источником.

3. Истощение организма. Высокий уровень глюкозы в крови стимулирует постоянную работу клеток. Они истощаются, и человек может ощущать постоянную усталость, когда нужна активность и бодрость.

4. Риск развития болезни Альцгеймера. Постоянное употребление сахара негативно влияет на работу мозга и снижает когнитивные способности. Было выявлено, что у людей с высоким содержанием сахара быстрее развивается старческая деменция (слабоумие).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen) 6 Июн 2019 в 11:20 PDT