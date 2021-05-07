Правила, как избавитсья от жира на ногах

Занятия спортом - эффективный способ убрать жир с ног. Фото: pixabay

Многих раздражают полные ноги.

Поэтому, мечтают избавиться от жира на ногах и это абсолютно реально, рассказала фитнес-тренер Анита Луценко в Instagram.

По ее словам, для того, чтобы иметь стройные и гладкие ноги, придется хорошо потрудиться.

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Она советует сбалансировано питаться. Есть больше овощей, белка, ягод, каш, полезного жира. Уменьшить количество жареного, сладкого. Рацион не должен быть однообразным. Также лучше отказаться от сладких напитков и майонеза с маргарином.

Стоит ходить на массаж - общий или антицеллюлитный. Если после пяти сеансов ничего не изменилось, надо поискать другого специалиста.

Необходимо пользоваться скрабами и делать таким образом самомассаж. Например, во время душа.

Самомассаж роллером болезненный, но эффективный. Нужно тщательно прорабатывать боковую, переднюю и заднюю поверхность бедер.

Занятия спортом - эффективный способ убрать жир с ног. Необходимы силовые тренировки, пробежки, танцы, растяжки.

Одно из основных правил - не переедать.

Около 650 млн человек в мире страдают ожирением, по данным Всемирной организации здравоохранения. Это заболевание является одним из самых серьезных. В то же время вокруг ожирения существует много ложных фактов.