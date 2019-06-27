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пятница, 28 июня 2019 01:35

Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
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Листая модные журналы, мы останавливаемся на страницах с рекламой и представляем себе, каково же это – быть супермоделью. Конечно, то, что мы видим на страницах глянца, не является отражением реального образа жизни супермоделей. Многие успешные манекенщицы признавались, что модельная карьера подорвала им здоровье, стала причиной различных зависимостей и проблем в личной жизни. Однако тысячи девушек продолжают ходить на кастингами, привлеченные вспышками фотокамер, роскошными дизайнерскими нарядами и высокими гонорарами.

Работа модели считается престижной и прибыльной, но на самом деле успеха достигают лишь единицы, а остальные сталкиваются с суровой реальностью, в которой гонорары выплачиваются с опозданием или не выплачиваются вовсе, оплата труда не является равномерной (крупные бренды могут платить от 800 до 1000 долларов за показ на подиуме, в то время как некоторые независимые бренды могут не платить деньги, а вместо этого расплачиваются одеждой), а к профессии модели относятся пренебрежительно.

"Ангелы" Victoria's Secret

Практически все топовые модели по давно сложившейся традиции сотрудничают с компанией по производству нижнего белья Victoria's Secret, а некоторые из них удостаиваются чести стать "ангелами" VS. У этих счастливиц уникальные условия контракта, в отличие от "рядовых" моделей, которые сотрудничают с этим брендом. Одним из основных факторов, превозносящих "ангелов" над коллегами по цеху, является зарплата: 11 из 17 самых высокооплачиваемых моделей в списке Forbes являются либо бывшими, либо действующими "ангелами" Victoria's Secret.

34-летняя супермодель Даутцен Крез заняла 10-е место в списке наиболее высокооплачиваемых моделей в мире в 2018 году по версии журнала Forbes. Большая часть доходов супермодели поступает от контрактов с L'Oréal, Piaget, и Repeat Cashmere.
В 2018 году 30-летняя топ-модель Джоан Смоллс заработала 8,5 миллионов долларов, заняв девятую строчку рейтинга моделей с самым высоким годовым заработком. Всего за три года доход модели увеличился на 3 миллиона долларов.
Несмотря на высокие гонорары, Смоллс весьма подкована в финансовых вопросах и предпочитает не тратить деньги впустую. «Время от времени я крупно трачусь на поездки в отпуск или на понравившиеся украшения, но по большей части я экономлю деньги и распоряжаюсь ими с умом», – говорит она.
Белла и Джиджи Хадид
Forbes поставил 22-летнюю Беллу Хадид на восьмую строчку рейтинга в 2018 году благодаря ее доходу в 8,5 миллионов долларов. Хадид является самой молодой моделью с таким состоянием. Несмотря на юный возраст, Белла очень серьезно относится к своей профессии и много внимания уделяет ее развитию. Ее день расписан по минутам, что обусловлено фантастическим количеством фотосессий, модных показов и светских мероприятий. В 2017 году Хадид впервые попала в список самых высокооплачиваемых моделей Forbes, заработав 6 миллионов долларов.

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