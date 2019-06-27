Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели

Листая модные журналы, мы останавливаемся на страницах с рекламой и представляем себе, каково же это – быть супермоделью. Конечно, то, что мы видим на страницах глянца, не является отражением реального образа жизни супермоделей. Многие успешные манекенщицы признавались, что модельная карьера подорвала им здоровье, стала причиной различных зависимостей и проблем в личной жизни. Однако тысячи девушек продолжают ходить на кастингами, привлеченные вспышками фотокамер, роскошными дизайнерскими нарядами и высокими гонорарами.

Работа модели считается престижной и прибыльной, но на самом деле успеха достигают лишь единицы, а остальные сталкиваются с суровой реальностью, в которой гонорары выплачиваются с опозданием или не выплачиваются вовсе, оплата труда не является равномерной (крупные бренды могут платить от 800 до 1000 долларов за показ на подиуме, в то время как некоторые независимые бренды могут не платить деньги, а вместо этого расплачиваются одеждой), а к профессии модели относятся пренебрежительно.

"Ангелы" Victoria's Secret

Практически все топовые модели по давно сложившейся традиции сотрудничают с компанией по производству нижнего белья Victoria's Secret, а некоторые из них удостаиваются чести стать "ангелами" VS. У этих счастливиц уникальные условия контракта, в отличие от "рядовых" моделей, которые сотрудничают с этим брендом. Одним из основных факторов, превозносящих "ангелов" над коллегами по цеху, является зарплата: 11 из 17 самых высокооплачиваемых моделей в списке Forbes являются либо бывшими, либо действующими "ангелами" Victoria's Secret.

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