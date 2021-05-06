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четверг, 06 мая 2021 19:07

Подготовка за $100 тыс. и работа моделью в Китае. Неожиданные факты о победительницах "Мисс Украина Вселенная"
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"Мисс Украина Вселенная"-2020 Елизавета Ястремская отправилась в Майами. Она будет представлять страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Команда звездных экспертов готовила женщину до соревнований: хореограф Дмитрий Дикусар учил танцевать, постановщик шоу Ukrainian Fashion Week Ирины Дюденко - дефилировать. А с собой Ястремская взяла пять чемоданов весом почти 100 кг, в которых одежда и украшения от украинских дизайнеров.

Gazeta.ua подобрала интересные факты о представительницах Украины на конкурсе "Мисс Вселенная".

Телеведущая, актриса и модель Инна Цимбалюк начала участвовать в конкурсах красоты в 1998 году. Она победила в региональном конкурсе "Мисс Западная Украина" 2001 года, "Королева Киева" 2003-го. В 2006 году получила титул "Мисс Украина Вселенная" и прошла в финал "Мисс Вселенная".

Цимбалюк с 2005 года работала телеведущей, а также вела национальные и международные конкурсы красоты, шоу, торжественные церемонии, благотворительные мероприятия. В 2007-м снималась в сериалах, комедиях и фильме. С сентября 2008 года - ведущая шоу "Танцую для тебя" трех сезонов. С 2009 года работала в Новом драматическом театре. Женщина увлекается экстремальными видами спорта.

"Мисс Украина Вселенная"-2020 Елизавета Ястремская отправилась в Майами
Фото: instagram.com/missukraine_universe
Телеведущая, актриса и модель Инна Цимбалюк стала участвовать в конкурсах красоты в 1998 году
Кристина Коц-Готлиб занималась танцами и гимнастикой
Юрист Олеся Стефанко во время учебы в одесском университете участвовала в конкурсах красоты
Карина Жосан победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" 2018

Кристина Коц-Готлиб занималась танцами и гимнастикой. В 15 лет победила в конкурсе красоты и талантов в Донецке. Во время учебы в столичном университете участвовала в конкурсах красоты. Впоследствии начала работать моделью.

В 2005 году в группу "ВИА Гра" устроили кастинг. Коц-Готлиб прошла отбор и была участницей группы несколько месяцев. Она снялась в клипе на песню "Обмани, но останься", после чего гастролировала с Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой. В 2006 году Коц-Готлиб уволили по неизвестным причинам. В 2009 году одержала победу в конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

В 2013 году Коц-Готлиб начала сольную карьеру и выпустила клип. Четыре года спустя стала участницей группы "Квинс".

Юрист Олеся Стефанко во время учебы в одесском университете участвовала в конкурсах красоты. Она победила в "Мисс юридическая академия" и "Мисс Одесса". В 2009-м начала строить модельную карьеру и в течение трех месяцев работала в итальянском Милане.

Женщина завоевала титул "Мисс Украина Вселенная" 2011 года. На международном конкурсе "Мисс Вселенная" заняла второе место. К участию в конкурсе ее готовили американские стилисты, визажисты и хореографы. Подготовка обошлась в $100 тыс. С 2014 года работает моделью в американском Нью-Йорке.

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Карина Жосан победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" 2018 года. С детства играла в театральной студии. На подиум впервые вышла в 16 лет. Ее мечтой было завоевать титул "Мисс Украина Вселенная". Долгое время работала актрисой и моделью в китайской столице Пекин. Свободно общается китайской.

Обладательница звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская полетела на конкурс "Мисс Вселенная", который состоится 16 мая в Майами, США. Девушку к соревнованиям готовила целая команда экспертов. Обычно такая подготовка длится 4-6 месяцев.

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