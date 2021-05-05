"Мисс Украина Вселенная" везет 100 кг одежды на конкурс красоты

Фото: instagram.com/missukraine_universe

Сегодня обладательница звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская полетела на конкурс "Мисс Вселенная", который состоится 16 мая в Майами, США.

Девушку к соревнованиям готовила целая команда экспертов. Обычно такая подготовка длится 4-6 месяцев.

Хореограф Дмитрий Дигусар давал Елизавете уроки танцев, постановщик шоу Ukrainian Fashion Week Ирина Дюденко - уроки дефиле.

С собой Ястремськая взяла 5 чемоданов с одеждой и украшениями весом почти 100 килограммов. Но наибольшее впечатление производит национальный костюм "Душа-витинанка".

"Жизнь иногда оставляет дырочки в душах людей, но Бог составляет из них гармоничный рисунок, отражающий внутреннюю красоту человека. Душа - светлая и чистая, что и символизирует белый цвет костюма. Зеркальный блеск отражает внутренний мир человека", - описали идею наряда на Instagram странице "Мисс Украина Вселенная".

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"Создание национального костюма для "Мисс Украина Вселенная" -2020 происходило в сжатые сроки - наряд изготовили за месяц. Над ним работала команда из 7 мастеров. Общий вес костюма - около 7 килограмм. Было использовано около 15 метров атласной ткани белого и черного цветов. Необычным было то, что нужно было разработать технологию, при которой ткань вела бы себя и была похожа на бумагу. В то же время еще необходимо было, чтобы мелко порезанная ткань не розлазилася. Для этого было потрачено почти 2 килограмма специального раствора ", - рассказала дизайнер Наталья Шевчук.

В конкурсе "Мисс Вселенная" примут участие представительницы из 74 стран. Он был основан 1952 компанией Pacific Knitting Mills, которая занималась производством одежды. С 1996 по 2015 год владельцем конкурса был Дональд Трамп. Сейчас владельцами и организаторами конкурса являются американская корпорация Endeavo.