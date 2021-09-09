Почему гель-лак больше не актуален для маникюра

Обычный лак также может вызвать судороги, астму и выкидыши, так как в некоторых разновидностях является формальдегид, Фото: pixabay

Мода на яркие гель-лаки в маникюре прошла, а естественность вернулась в тренды.

Большинство женщин делают аккуратный маникюр и покрывают пластину прозрачным укрепляющим лаком, пишет "Уніан".

Одна из причин то, что клиенты хотят обезопасить мастеров от болезней, которые вызывают гель-лаки, говорят специалисты. Ведь все гель-лаки созданы на основе опасных химикатов, среди которых вещества, помогающие лаку не ​​трескаться. Они негативно влияют на гормональный фон и репродуктивную функцию женщин.

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Обычный лак также может вызвать судороги, астму и выкидыши, так как в некоторых разновидностях есть формальдегид. Найти новые эко-лаки, которые продают только по лицензии, в Украине почти невозможно.

Раз в две недели нужно ухаживать за бровями и ресницами, делать эпиляцию, маникюр и педикюр. Ежемесячно следует стричься и ходить в спа-центр. Если придерживаться такого интервала и делать все эти процедуры по уходу, то вид всегда будет свежим, бодрым, красивым и здоровым.