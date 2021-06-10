Ночная потливость: почему возникает и насколько опасна

К ситуации с потоотделением надо отнестись серьезно, если есть дополнительные симптомы. Фото: pixabay

Человек может потеть во время сна не только из-за теплого одеяла, пижамы, или высокой температуры.

Ночные потоотделения могут сигнализировать и о болезни, поэтому надо вовремя понять их причину, пишет Newsyou.

Стресс или острая пища также иногда становятся причиной чрезмерной потливости, как и алкоголь, или поздний ужин. Но это причины, по которым не стоит волноваться.

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К ситуации с потоотделением надо отнестись серьезно, если есть дополнительные симптомы. Например, резкое похудение, приступы ночной лихорадки, которые могут случаться и в середине дня. Это может свидетельствовать о хроническом воспалении или опухоли.

Именно поэтому специалисты советуют обратиться к врачу, если повышенная потливость в течение сна часто повторяется.

Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме. Недосыпания вредит здоровья: депрессию, болезни сердца и ожирение. Исследователи обнаружили, почему так важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна и мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.