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пятница, 12 февраля 2021 16:12

"Не надо бояться несовершенств": в тренде натуральные брови
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В тренде натуральные брови
Фото: предоставлено Александрой Данильцевой
В тренде натуральные брови
В тренде натуральные брови
В тренде натуральные брови

Один из главных трендов оформления бровей - натуральность. Никаких бровей-ниточек, только естественная густота и ширина рассказала Gazeta.ua бровист Александра Данильцева.

"Брови не должны жить отдельно на вашем лице, а должны гармонично выглядеть и вписываться в образ в целом. Форма бровей подбирается индивидуально к форме и особенностям лица. Грамотная коррекция и архитектура бровей - надежный способ изменить внешность без пластики. Не все знают, но крупные черты лица требуют широких бровей, а мелкие черты и тонкие губы гармонично сочетаются с тонкими бровями", - рассказала Александра.

Автор: предоставлено Александрой Данильцевой
  В тренде натуральные брови
В тренде натуральные брови

Архитектурой бровей можно уравновесить черты лица.

"Если у вас близко посаженные глаза - стоит начало бровей сделать немножко дальше от оси лица, и наоборот - если глаза посажены далеко, нужно брови "сузить". Слишком большое расстояние между бровями визуально будет делать нос шире".

Из главных тенденций остаются аккуратно оформленные природные брови и "скаус" - широкие густые брови зафиксированные гелем или мылом с легким эффектом небрежности. Ламинирование бровей - идеальная процедура, чтобы этого достичь.

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"Если говорить о цветовой гамме, то нужно придерживаться нескольких правил. Для блондинок - цвет бровей на 1-2 тона темнее, чем цвет волос, для брюнеток - на 1-2 тона светлее. Шатенкам подойдет цвет в тон или в тон корней волос. Для рыжих девушек - цвет будет в основном коричневый, но разной насыщенности. Никогда не стоит красить брови черным цветом, это старит. Также нужно учитывать тип внешности: холодный или теплый, и подбирать оттенки для бровей с таким подтоном ", - добавила бровист.

Автор: предоставлено Александрой Данильцевой
  В тренде натуральные брови
В тренде натуральные брови

Правильная коррекция бровей открывает глаза, оптически их подтягивает, помогает приблизить черты лица к идеалу. Но при неграмотном оформлении могут и добавить годы.

"Брови помогают скорректировать длину носа, ширину лба, посадку глаз, скрыть следы усталости и делают лицо моложе и свежее, придают выразительность. Стоит добавить, что ухоженный вид повышает самооценку. И вы получаете множество комплиментов. Главное помните: подчеркнутые брови с четкими контурами уже неактуальны. Теперь брови должны выглядеть естественно и не нужно при этом бояться несовершенств и волосков, которые выбились из формы".

Фрукты с высоким содержанием витамина С улучшают внешний вид, настроение и заряжают энергией. Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование, в котором приняли участие 167 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

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