Украинская фитнес-блогерка Таня TGYM рассказала, можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях.
На популярный запрос в Google девушка ответила в Instagram.
Чтобы накачать и увеличить ягодицы обычно делают такие вещи: тренируются дома без веса, выполняют многоповторные упражнения (15-30 повторов) и питаются в поддержку или на дефицит калорий.
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По словам блогерки, все это действительно работает, но на похудение и поддержание тонуса мышц.
"Тонус мышц - это не их значительный рост, а просто подтянутое и упругое состояние ваших ягодиц и кожи. Вы работаете на выносливость и в итоге получаете стройное тело "модели". В зависимости от исходных данных, такого результата не так сложно добиться и будет нужно от 3 месяцев ", - говорилось в посте фитнес-блогера.
Если цель - увеличить мышцы, то необходимо идти в спортзал. Нужно выполнять базовые упражнения с большими весами и постоянной прогрессией.
"Большой вес значит больше вашего собственного веса. Также нужен план питания с профицитом калорий за счет качественных продуктов", - прокомментировала девушка.
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