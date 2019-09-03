Молодость надолго: как предупредить появление морщин

 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1089
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1638
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5958
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 5769
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1728
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 783
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5328
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28458
Фото
Все фото
12
8
29
6
7
Какие прически можно делать в школу
Какие прически можно делать в школу
&quot;Мистер Вселенная&quot; рассказал о секретах бодибилдинга
"Мистер Вселенная" рассказал о секретах бодибилдинга
Какой педикюр будет в моде осенью
Какой педикюр будет в моде осенью
Как изменилось лицо Богатыревой после пластической операции
Как изменилось лицо Богатыревой после пластической операции
63-летняя сексуальная бабушка рассказала, как достигла идеального тела
63-летняя сексуальная бабушка рассказала, как достигла идеального тела
Видео
Все видео
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28458
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6606
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2754
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 792
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 01:35

Молодость надолго: как предупредить появление морщин

  Комментировать

  в молодости впервую очередь необходимо бороться не с морщинами, а с бактериями, которые провоцируют появление угрей.
в молодости впервую очередь необходимо бороться не с морщинами, а с бактериями, которые провоцируют появление угрей.

Именно в молодости закладывается основа того, как женщина будет выглядеть в будущем - появятся ли на ее лице пигментные пятна, сосудистая сетка, морщины, т. е. как скоро она начнет стареть.

Чем лучше вы ухаживаете за собой в молодости, тем позднее вам понадобятся антивозрастные средства. Бороться с морщинами нужно когда их нет еще и в помине. С чего стоит начать бой за молодость, пишет marieclaire.ru.

Защита от солнца

Сегодня различают естественное старение кожи, вызванное гормональными изменениями в организме, и фотостарение, вызванное ультрафиолетовыми лучами. Как правило, второе дает о себе знать намного раньше, чем первое. Поэтому внимательно следите, чтобы кожа была постоянно защищена от солнечного излучения. Сегодня солнцезащитные фильтры присутствуют практически в любых средствах начиная от тонального крема, заканчивая антивозрастными сыворотками.

Правильно подобранный уход

Начинать нужно с самого элементарного – правильного и грамотно подобранного ухода за лицом. Не используйте средства, которые не соответствуют потребностям вашей кожи. Питание, увлажнение, отбеливание, защита от воспалений – важно выделить основную проблему и найти подходящее средство, которое будет честно выполнять свои обещания. Определить тип кожи лучше всего поможет косметолог, которому также лучше доверить подбор программы по уходу.

Последовательность

 

Очень важно соблюдать правила нанесения средств на кожу и ни в коем случае не пропускать этап очищения. В течение всего дня и ночи на кожу обрушивается армия бактерий, пыль, грязь и другие враги красоты и здоровья, от которых важно вовремя избавляться и защищать поверхность кожи от их пагубного влияния. Запомните, идеальная последовательность ежедневного ухода выглядит так: очищение, тонизирование, сыворотка с антивозрастным комплексом, увлажняющий крем, крем для глаз и бальзам для губ.

Избирательность

Это касается не только подбора средств по типу кожи, но и антивозрастных комплексов. В молодости очень важно не переусердствовать с ними. Существуют возрастные ограничения на использование тех или иных средств, которые обычно указываются в инструкции. Не стоит пренебрегать ими и надеяться, что в 20 лет крем для 50-летних спасет от грядущих возрастных изменений. Все будет ровно наоборот. Антивозрастные комплексы, особенно предназначенные для зрелой кожи, содержат активные компоненты, запускающие в клетках кожи регенерирующие процессы. И если сорокалентним антиврзрастные средства подойдут, то в 20 грозит неприятностями, которые придется решать в кабинете дерматолога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избавиться от темных кругов под глазами - 5 способов

Глубокий уход

Ежемесячные чистки и глубокие пилинги – залог идеальной кожи, так как в молодости впервую очередь необходимо бороться не с морщинами, а с бактериями, которые провоцируют появление угрей. Акне не просто делает кожу непривлекательной, но серьезно подрывает ее здоровье. Чистки помогут предотвратить появление прыщей и избавиться от вредоносных бактерий.

Крем для кожи вокруг глаз

 

По статистике, этим пренебрегает большинство молодых девушек. Средство, сначала кажущееся излишеством, на самом деле важный и верный помощник в борьбе за молодость и красоту. Кожа вокруг глаз очень тонкая и уязвимая, поэтому и уход за ней должен быть соответствующим – аккуратным и в то же время активным. В двадцать достаточно будет простого, но регулярного увлажнения, благодаря которому о гусиных лапках вы узнаете еще очень не скоро. А вот уже ближе к сорока лучше обратиться к тяжелой артиллерии – антивозрастным кремам и сывороткам с витаминами и антиоксидантами.

Антиоксиданты

Антиоксиданты – вещества, способные тормозить процесс окисления, вследствие которого образуются свободные радикалы, повреждающие клетки и запускающие тем самым процесс старения. Чтобы такого не происходило, необходимо постоянно восполнять запас антиоксидантов в организме. Самыми доступными и распространенными антиоксидантами являются витамины Е, С, А, F, каротиноиды, биофлавоноиды, коэнзим Q 10, липоевая кислота и селен. Лучше если они будут поступать в организм сразу и через кожу, посредством косметических средств, и внутрь вместе с пищей.

Вода

Не забывайте пить воду. Начинайте утро со стакана воды, и им же заканчивайте день, не забывайте пить на работе и всегда носите маленькую бутылочку с собой.

С помощью упражнений для лица можно эффективно бороться с такими проблемами кожи, как мелкие мимические морщинки и нездоровый цвет лица. Когда вы приходите в зал и прокачиваете определенную часть тела, со временем она становится упругой за счет тренировки мышц. Так же и с кожей лица: прорабатывая проблемные участки, вы можете значительно улучшить ее состояние.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молодость надолго: как предупредить появление морщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 186672
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 61996
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 37658
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 22077
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 18639
Красота
Какой женский маникюр больше всего любят мужчины?
Какой женский маникюр больше всего любят мужчины? Просмотров: 252
7 вещей, которые влияют на размер груди
7 вещей, которые влияют на размер груди
6
 Просмотров: 4086
Какие прически можно делать в школу
Какие прически можно делать в школу
12
 Просмотров: 6678
"Мистер Вселенная" рассказал о секретах бодибилдинга
"Мистер Вселенная" рассказал о секретах бодибилдинга
8
 Просмотров: 2241
Какой педикюр будет в моде осенью
Какой педикюр будет в моде осенью
29
 Просмотров: 6498
Больше всего комментируют
13
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
5
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 796
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua