Молодость надолго: как предупредить появление морщин

в молодости впервую очередь необходимо бороться не с морщинами, а с бактериями, которые провоцируют появление угрей.

Именно в молодости закладывается основа того, как женщина будет выглядеть в будущем - появятся ли на ее лице пигментные пятна, сосудистая сетка, морщины, т. е. как скоро она начнет стареть.

Чем лучше вы ухаживаете за собой в молодости, тем позднее вам понадобятся антивозрастные средства. Бороться с морщинами нужно когда их нет еще и в помине. С чего стоит начать бой за молодость, пишет marieclaire.ru.

Защита от солнца

Сегодня различают естественное старение кожи, вызванное гормональными изменениями в организме, и фотостарение, вызванное ультрафиолетовыми лучами. Как правило, второе дает о себе знать намного раньше, чем первое. Поэтому внимательно следите, чтобы кожа была постоянно защищена от солнечного излучения. Сегодня солнцезащитные фильтры присутствуют практически в любых средствах начиная от тонального крема, заканчивая антивозрастными сыворотками.

Правильно подобранный уход

Начинать нужно с самого элементарного – правильного и грамотно подобранного ухода за лицом. Не используйте средства, которые не соответствуют потребностям вашей кожи. Питание, увлажнение, отбеливание, защита от воспалений – важно выделить основную проблему и найти подходящее средство, которое будет честно выполнять свои обещания. Определить тип кожи лучше всего поможет косметолог, которому также лучше доверить подбор программы по уходу.

Последовательность

Очень важно соблюдать правила нанесения средств на кожу и ни в коем случае не пропускать этап очищения. В течение всего дня и ночи на кожу обрушивается армия бактерий, пыль, грязь и другие враги красоты и здоровья, от которых важно вовремя избавляться и защищать поверхность кожи от их пагубного влияния. Запомните, идеальная последовательность ежедневного ухода выглядит так: очищение, тонизирование, сыворотка с антивозрастным комплексом, увлажняющий крем, крем для глаз и бальзам для губ.

Избирательность

Это касается не только подбора средств по типу кожи, но и антивозрастных комплексов. В молодости очень важно не переусердствовать с ними. Существуют возрастные ограничения на использование тех или иных средств, которые обычно указываются в инструкции. Не стоит пренебрегать ими и надеяться, что в 20 лет крем для 50-летних спасет от грядущих возрастных изменений. Все будет ровно наоборот. Антивозрастные комплексы, особенно предназначенные для зрелой кожи, содержат активные компоненты, запускающие в клетках кожи регенерирующие процессы. И если сорокалентним антиврзрастные средства подойдут, то в 20 грозит неприятностями, которые придется решать в кабинете дерматолога.

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Глубокий уход

Ежемесячные чистки и глубокие пилинги – залог идеальной кожи, так как в молодости впервую очередь необходимо бороться не с морщинами, а с бактериями, которые провоцируют появление угрей. Акне не просто делает кожу непривлекательной, но серьезно подрывает ее здоровье. Чистки помогут предотвратить появление прыщей и избавиться от вредоносных бактерий.

Крем для кожи вокруг глаз

По статистике, этим пренебрегает большинство молодых девушек. Средство, сначала кажущееся излишеством, на самом деле важный и верный помощник в борьбе за молодость и красоту. Кожа вокруг глаз очень тонкая и уязвимая, поэтому и уход за ней должен быть соответствующим – аккуратным и в то же время активным. В двадцать достаточно будет простого, но регулярного увлажнения, благодаря которому о гусиных лапках вы узнаете еще очень не скоро. А вот уже ближе к сорока лучше обратиться к тяжелой артиллерии – антивозрастным кремам и сывороткам с витаминами и антиоксидантами.

Антиоксиданты

Антиоксиданты – вещества, способные тормозить процесс окисления, вследствие которого образуются свободные радикалы, повреждающие клетки и запускающие тем самым процесс старения. Чтобы такого не происходило, необходимо постоянно восполнять запас антиоксидантов в организме. Самыми доступными и распространенными антиоксидантами являются витамины Е, С, А, F, каротиноиды, биофлавоноиды, коэнзим Q 10, липоевая кислота и селен. Лучше если они будут поступать в организм сразу и через кожу, посредством косметических средств, и внутрь вместе с пищей.

Вода

Не забывайте пить воду. Начинайте утро со стакана воды, и им же заканчивайте день, не забывайте пить на работе и всегда носите маленькую бутылочку с собой.

С помощью упражнений для лица можно эффективно бороться с такими проблемами кожи, как мелкие мимические морщинки и нездоровый цвет лица. Когда вы приходите в зал и прокачиваете определенную часть тела, со временем она становится упругой за счет тренировки мышц. Так же и с кожей лица: прорабатывая проблемные участки, вы можете значительно улучшить ее состояние.