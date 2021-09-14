Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи

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Осенью не менее важным атрибутом образа является маникюр.

Поскольку сейчас в трендах естественность, простота и минимализм, все чаще модницы выбирают короткие ногти.

Такая длина является наиболее комфортной для повседневности. Также они выглядят нежно, аккуратно и реже цепляются за одежду.

Gazeta.ua сделала подборку интересного и стильного дизайна маникюра для коротких ногтей.

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На такой длине красиво смотрятся любые цвета. Даже прозрачный. Осенью популярными становятся более холодные оттенки: синий, зеленый, винный. Но и пастельные смотрятся нежно, что придает образу изюминки.

Мода на яркие гель-лаки в маникюре прошла, а естественность вернулась в тренды. Большинство женщин делают аккуратный маникюр и покрывают пластину прозрачным укрепляющим лаком. Одна из причин то, что клиенты хотят обезопасить мастеров от болезней, которые вызывают гель-лаки, говорят специалисты.