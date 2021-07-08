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четверг, 08 июля 2021 13:50

Лайфхак, чтобы сэкономить шампунь для мытья головы

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Лайфхак, чтобы сэкономить шампунь для мытья головы
Одно нажатие дозатора - это нужное количество. Фото: pixabay

Волосы не стоит мыть долго и не надо использовать при этом много шампуня.

Количество моющего средства не зависит от длины шевелюры, рассказала парикмахер и стилист из США Сара в TikTok,

Пользуясь шампунем правильно, его можно сэкономить, по словам эксперта.

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Она советует сначала хорошо намочить волосы теплой водой, а потом взять небольшое количество шампуня. Одно нажатие дозатора - это необходимое количество.

Не стоит волноваться, что этого не хватит. Шампунь надо наносить дважды с малым количеством средства. Это лучше, чем много за один раз.

Соленая морская вода, как и солнце, сильно сушит волосы. Летом из-за этих факторов за ними нужно более пристально ухаживать и защищать. Первое правило ухода - носить головной убор, чтобы покрыть голову в наиболее жаркий период.

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Дата
08
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