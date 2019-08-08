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четверг, 08 августа 2019 13:38

Куртка-палатка и массивная обувь: дизайнеры показали необычные тренды осени 2019-го
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В сезоне осень-зима 2019-го дизайнеры включили фантазию на максимум и удивляют необычными модными решениями.

Новое - это хорошо забытое старое. Опытные дизайнеры помнят эту фэшн-заповедь. Поэтому в осенние тренды постоянно входит стиль 1980-1990-х годов.

Gazeta.ua расскажет, какие вещи должны поселиться в гардеробе каждой модницы.

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1. Ультрадлинные рукава. Для повседневного образа этот тренд может быть не совсем удобен. Дизайнеры предлагают смело внедрять свитера с ультрадовгимы рукавами в ваш кэжуал-стиль.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го
Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го

2. Косынки. Ретро возвращается в моду. Дизайнеры решили поиграть с фасонами и колоритом. Чтобы внести в образ ретро-изюминку, выбирайте аксессуар необычной расцветки - с модными принтами или ландшафтными мотивами.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го
Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го

3. Широкие плечи. Ни одна коллекция не обходится без элементов прошлого века. Вариаций сотни: большие жакеты с поясом, широкоплечие пальто или блузы с максимально увеличенной линией плеч.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го
Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го

4. Кейп. Так называемая куртка-палатка, которая чем-то напоминает плащи принцесс с мультфильмов, стремительно ворвалась в трендовые ряды. В коллекциях самых авторитетных дизайнеров представлены вариации на любой вкус - от дорогой парчи до футуристических и урбанистических, более удобных вариантов из овчины.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го
Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го

5. Грубая обувь. Ботинки на грубой, массивной подошве, со шнуровкой, высотой до колена. В комплекте с нежным, романтичным платьем, женственной юбкой или даже широкими брюками, которые будут тоже в тренде, ботинки заиграют совершенно новыми оттенками.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го
Самые трендовые вещи сезона осень-зима 2019-го

Недавно Gazeta.ua представила хит-парад самых противоречивых предметов женского гардероба, способных доказать противоположный пол до отчаяния и исступления.

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