Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий

Конкурсанток заставили пройти 4 км препятствий. Фото: www.rbc.ua

Претенденток на титул "Мисс Украина 2019" увезли на мототрек "Пирогово" и заставили проходить 4 км препятствий.

Девушкам пришлось преодолевать склоны, тащить тяжелые бревна и ползти по грязи под колючей проволокой, сообщил ТСН.

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Несмотря на конкуренцию и борьбу за корону, конкурсантки все равно помогали и поддерживали друг друга.

После дистанции в 4 км, девушки с грязными волосами и одеждой позировали перед камерами, улыбались и говорили, что снова бы повторили экстремальный забег.

В киевском ресторане Queen 26 июня состоялась официальная презентация претенденток на титул "Мисс Украина-2019".