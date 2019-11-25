Когда подстричься, чтобы стать красивее

В зависимости от выбранного дня, стрижка поможет дольше сохранить модельную форму прически. Фото: glavcom.ua

Перед тем, как записаться к парикмахеру, стоит пересмотреть лунный календарь стрижек. Он подскажет, когда именно стричься, чтобы волосы росли быстрее или медленнее.

Манипуляции в нужный день помогут улучшить здоровье и материальное положение, сообщает 24tv.ua.

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По лунному календарю на ноябрь 2019-го циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние - 26 ноября в 18:05 ч.

Полнолуние - 12 ноября в 16:34 ч.

Растущий месяц - 1-11, 27-30 ноября 2019.

Убывающая луна - с 13 по 25 ноября 2019.

Лунное затмение - нет.

Солнечное затмение - нет.

1 ноября (пятница) - хорошее время для смены имиджа, новая стрижка пойдет на пользу;

2 ноября (суббота) - стрижка в этот день наделит творческой самореализацией и радостью в жизни;

3 ноября (воскресенье) - благоприятный день для стрижки волос и изменения прически. После смены имиджа волосы будут быстро расти, и не будут сечься;

4 ноября (понедельник) - отложите поход к парикмахеру в этот день. После стрижки может ухудшиться зрение;

5 ноября (вторник) - стрижка в этот день придет на помощь тем, у кого медленно растут волосы. После посещения парикмахера заметно ускорится рост волос;

6 ноября (среда) - в этот день лучше воздержаться от смены имиджа, чтобы не навлечь беду;

7 ноября (четверг) - неблагоприятный день для стрижки волос. По возможности, следует воздержаться от мытья головы в этот день, чтобы избежать образования перхоти;

8 ноября (пятница) - от стрижки в этот день лучше воздержаться, так как могут появиться плохие привычки, а также возрастет тяга к алкоголю;

9 ноября (суббота) - стрижку сегодня не рекомендуется делать, так как она может привести к ослаблению иммунной системы;

10 ноября (воскресенье) - поход к парикмахеру этого дня поставит под угрозу физическое и психическое здоровье;

11 ноября (понедельник) - этот день благоприятен для смены имиджа. Рекомендуется стричь волосы тем, кто нуждается в лечении и укрепления. Впрочем обращайте внимание только на экологические средства, от химических препаратов лучше воздержаться;

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12 ноября (вторник) - изменение имиджа усилит внутреннюю энергию и красоту;

13 ноября (среда) - стрижка в этот день ускорит рост волос и поможет сделать прическу более объемной;

14 ноября (четверг) - поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию;

15 ноября (пятница) - стрижка в этот день выйдет идеальной и улучшит настроение;

16 ноября (суббота) - не рекомендуется в этот день посещать парикмахерскую. Сегодня неблагоприятный день для смены имиджа;

17 ноября (воскресенье) - неудачный день для похода к парикмахеру, потому что стрижка может привести вас к разочарованию;

18 ноября (понедельник) - благоприятный день для смены имиджа. Подстрижены волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными;

19 ноября (вторник) - стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе;

20 ноября (среда) - лучший период для стрижки волос. Стрижка в этот день поможет решить проблемы в бизнесе. Если хотите изменить имидж ненадолго и хотите, чтобы быстро вернулась ваша длина - стригите волосы именно в этот день,

21 ноября (четверг) - изменение имиджа в этот день принесет успех, обеспечит прилив денег и положительных эмоций. Стригите волосы сегодня, если хотите ускорить их рост;

22 ноября (пятница) - нейтральный день для смены имиджа. Стрижка не сделает кардинальных изменений в вашей жизни;

23 ноября (суббота) - в этот день не рекомендуется стричь волосы, потому что можно навлечь в свой бизнес проблемы;

24 ноября (воскресенье) - ваш поход к парикмахеру может негативно сказаться в личной жизни;

25 ноября (понедельник) - астрологи не рекомендуют стричь волосы в этот день, потому что могут возникнуть финансовые проблемы;

26 ноября (вторник) - нейтральный день для укорочение волос, впрочем стрижка повысит уверенность в себе;

27 ноября (среда) - удачный день для стрижки. Изменение имиджа благополучно повлияет на карьерный рост и ваши взаимоотношения с людьми;

28 ноября (четверг) - стрижка и окрашивание волос сделают более успешными и трудолюбивыми;

29 ноября (пятница) - замечательный день для смены имиджа. После стрижки остановится ломкость волос;

30 ноября (суббота) - стрижка в этот день поможет решить материальные вопросы и улучшит состояние вашего здоровья.

25 ноября иметь Новолуние. Вернутся силы и способность что-то творить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.