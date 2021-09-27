Когда и какую опасность несет для человека сахарозаменитель

Лучший вариант - есть фрукты вместо сахара, меда и сиропов. Фото: pixabay

Если синтетический сахарозаменитель аспартам подвергнуть воздействию температуры более 100°С, то он может быть опасным.

В таких условиях он распадается и перестает быть подсластителем, рассказала врач семейной медицины Кристина Шевченко

В этом веществе содержится фенилаланин. Его нельзя употреблять людям, страдающим фенилкетонурией - наследственной болезнью, связанной с нарушением метаболизма аминокислот, по словам врача.

При этом аспартам почти в 180 раз слаще сахара. Его обозначают кодом E951 и используют в низкокалорийных продуктах и ​​лекарственных средствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как побороть тягу к вредной еде

Фенилаланин - это аминокислота, которая входит в состав белков. Всего таких аминокислот 20. Самий лучший вариант - есть фрукты вместо сахара, меда и сиропов.

После еды часто возникает желание поспать. На это есть определенные причины. Это явление связано с выработкой в ​​мозге вещества под названием орексин. Именно оно отвечает за чувство возбуждения, аппетит и бодрствование. Если есть богатую углеводами пищу, активность этого вещества подавляется и это провоцирует сонливость.