Какую сделать прическу, чтобы на пляже хорошо выглядеть

Купание может оставить прическе шанс на приличный вид

Для того, чтобы хорошо выглядеть на пляже, можно сделать три пучка, скрученную косу, зачесанные волосы назад или пузырьковый хвост.

Если хотите сделать три пучка - уложите волосы кондиционером. Разделите волосы на три части и закрутите небрежные пучки сверху вниз и скрепляйте шпильками.

Когда уже намочили волосы - стоит сделать скрученную косу. Для этого соберите волосы в низкий хвост, скрепите резинкой и разделите на две части. Сверните каждую из них и скрутите между собой и зафиксируйте.

Чтобы сделать высокие пучки, разделите волосы и сделайте два высоких хвоста, затем закрутите в два пучка и закрепите шпильками, советует ukr.media.

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Коса вокруг головы можно сделать взяв прядь, после чего заплетите простую косу и скрепите ее маленькой резинкой с обеих сторон. Проделайте то же самое с другой стороны. Оберните каждую косу на противоположную сторону и закрепите невидимками.

Для пузырьковой хвоста понадобится много резинок. Надевайте маленькие резинки через несколько сантиметров. Эта прическа подойдет только для густых волос.

Чтобы выглядеть красиво на лето можно сделать модные стрижки: лесенку, каре с ровным срезом, многослойную стрижку, угловой боб, шег до плеч или пикси.