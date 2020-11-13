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Какие виды курток полнят

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Какие виды курток полнят
Есть и куртки и пуховики, которые будут полнить, поэтому такие фасоны лучше избегать. Фото: pixabay

Главная вещь зимнего гардероба - верхняя одежда.

Она должна не только греть холодной осенью и зимой, но еще и делать ваш образ уникальным и стильным, пишет "Уніан".

Есть и куртки и пуховики, которые будут полнить, поэтому такие фасоны лучше избегать.

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Шик и блеск

Блестящие куртки следует избегать. Они отражают свет и визуально делают вас полнее. Также неудачно выглядят "трендовые" вещи, которые светятся в темноте.

Оверсайз

Несмотря на то, что оверсайз сейчас на пике популярности, является фасоны, которые будут делать вас полнее на несколько килограмм. В таких куртках вы будете выглядеть как шар.

Гусеница

Пуховики в стиле "гусеницы" облегающие и чаще глянцевые. Также за счет своей длины они укорачивают ноги. В итоге вы будете выглядеть в два раза шире.

Не по размеру

Коротенькие курточки уже не модные. Особенно, если вы хотите с их помощью казаться стройнее. Поверьте, вам это не удастся.

Мех

Мех, да еще и на воротнике делает верхнюю одежду более объемной. Поэтому это не самый удачный вариант для стильного образа.

Стилисты, мировые трендсеттеры и ведущие издания о трендах считают, что в осенне-зимнем сезоне в моду возвращаются олдскульные свитера-жилеты. Многие премиальные бренди представили свое видение свитера-жилета.

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