Какие полезные привычки помогут лучше спать

Некоторые полезные привычки сделают сон более качественным. Фото: pixabay

Залогом здоровья является сон, питание и физическая активность.

Проблемы со сном лишают силы и мотивации и влияют на качество жизни, пишет Liga.net

По словам Абхинава Сингха, доктора медицинских наук и директора Центра сна в Индиане, а также Маришка К. Брауна, директора Национального центра по расстройствам сна, существуют полезные привычки, которые могут улучшить качество сна.

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Поетому перед засыпанием следует сделать несколько подготовительных приемов. Один из них - теплый душ за час до сна, который еще и улучшит его качество в целом. Также специалисты рекомендуют почитать, прежде чем ложиться спать, лучше если это будет бумажная книга. Все дела, или волнения, запланированные на следующий день, перед сном надо выписать на бумагу. Уменьшить стресс поможет медитация. А все эти шаги в целом помогут расслабиться и подготовить мозг до сна.

Также надо обратить внимание на то, в каком состоянии комната, в которой собираетесь спать. Она должна быть охлажденной до температуры между 15 и 20 ° С. Чтобы избежать других звуков, которые могут помешать сну, следует использовать ушные затычки. Надо также плотно закрыть шторы, чтобы свет не проник через окно.

Телефон специалисты советуют отложить как можно подальше. Излучение синего света от электронных устройств портит ваш синтез мелатонина. Это приводит к нарушению сна.

"По крайней мере за 2 часа до того, как залезть в кровать, вам следует подумать о том, чтобы отказаться от какого-либо взаимодействия с экраном", - говорит доктор Сингх.

Расписание сна и пробуждения также важный элемент. Чтобы лучше спать, надо выбрать время пробуждения и придерживаться его.

Попробуйте установить график сна, которого можно придерживаться как в рабочие, так и в выходные дни. А также отсчитайте 7-8 часов, чтобы определить, когда вам следует ложиться спать.

Иногда днем ​​бывает много дел и люди не успевают высыпаться. Это может привести к плохому виду кожи и ощущения в целом. Чтобы предотвратить это, стоит искать места и возможности для дополнительного сна. Одним из таких мест является гамак. Но, на практике он может показаться не очень удобним. Также для него должна быть хорошая погода.