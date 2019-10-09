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четверг, 10 октября 2019 05:28

Какие оттенки губной помады подойдут всем

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Какие оттенки губной помады подойдут всем
Нет никаких правил, когда речь заходит о том, в какое время года ты должна носить определенные цвета помад

Этой осенью в тренде красный, бордовый, темно-сливовый и конфетно-розовый оттенок помады.

Если выбирать классику, то красная помада лучший вариант. Его лучше носить с матовой текстурой. Это поможет достичь максимальной концентрации цвета.

Если есть темный тон кожи, можно выбрать бордово-лиловый оттенок помады,

Когда наносить такой цвет, не нужно использовать тени, лайнеры и бронзер, тушь.

Для тех, кто имеет светлую кожу можно только нанести немного румян.

Выбирайте теплые и немного темные тона нюдовой помады, чтобы сделать образ более нежным, рассказывает ukr.media.

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Живой коралл стал самым модным оттенком 2019-го года по версии института цвета Pantone. Его преимуществом является то, что он подходит всем.

Кирпичный, красно-коричневый оттенок помады будто создан для осени. Он насыщен и теплый, а еще помада выглядит гармонично с различными образами.

Ягодный оттенок помогает оттенить естественный тон губ.

Чтобы правильно подобрать себе помаду для губ необходимо соблюдать популярной классификации цветотипов, основанная на аналогии с временами года: теплого цветотипа - "весна" и "осень", холодные - "зима" и "лето".

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