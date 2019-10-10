Какие лучше выбрать духи

От парфюма которым мы пользуемся, зависит наше настроение

Существует три вида ароматов духов. Первая - девушки до 25 лет, следующая - от 25 до 35 лет и от 35 до 45 лет.

Молодым девушкам не обязательно выбирать нежные духи, это все стереотипы.

В повседневной парфюме могут присутствовать фруктовые или цитрусовые ароматы.

До 35 лучше выбирать духи, подчеркивающие деловую обстановку.

Лучше выбирать элегантные сдержанные ароматы из цветочных или шафрановом композиций, рассказывает tut-cikavo.com.

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До 45 лет подойдут женские ароматы. Оптимальным выбором станет парфюм с нотками гвоздики, ириса и мускуса.

После 45 женщины опираются на свой природный вкус поэтому подойдут духи с устойчивым и насыщенным запахом, например с нотами розы, сандалового дерева, пачули и мха.

Коко Шанель считала, что ароматы нужно наносить в те места, где вам хочется, чтобы вас поцеловали, однако парфюмеры с ней не согласны, они выделили около шестнадцати точек на теле, нанося аромат на которые запах выделяется ярче.