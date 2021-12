Как выбрать тональный крем

Профессиональный тональный крем

В арсенале каждой женщины, которая стремится иметь привлекательный и ухоженный вид, всегда присутствует тональный крем. По статистике он является одним из самых востребованных товаров среди декоративной косметики. При помощи такого чудо крема удается замаскировать практически любое несовершенство, визуально подкорректировать рельеф лица, придать коже природную свежесть и сияние. Чтобы нанести идеальный макияж в домашних условиях не хуже профессионального визажиста, при выборе средства следует придерживаться некоторых правил.



Выбор тонального крема с учетом типа кожи

Главный секрет идеального макияжа – безупречный тон лица. Современный рынок насыщен косметическими средствами от разных производителей, среди которых особого внимания заслуживает тональный крем Make Up For Ever. Он помогает скрыть определенные недостатки, увлажнить кожу либо придать ей легкий оттенок. Неправильно выбранный состав не принесет пользы и не поможет добиться желаемого эффекта, а только подчеркнет недостатки. Чтобы совместить мейкап с другими полезными свойствами, женский тональный крем следует выбирать с учетом особенностей кожи.

Сухая кожа

Для такого типа следует выбирать средство кремообразной консистенции с увлажняющими свойствами. В состав должны входить компоненты, которые насыщают эпидермис влагой. Помимо этого тональный крем для сухой кожи содержит питательные вещества. Это особенно важно для дам старшего возраста, когда необходимо восполнить нехватку микроэлементов и витаминов, сгладить шелушение и защитить кожу от негативного воздействия.

Жирная кожа

Данный тип не требует увлажнения, основная задача – удалить жирный блеск. Для этого подходят тональные средства с матирующим эффектом на водной или гелевой основе без содержания масла и жиров. Спиртосодержащие составы с ароматизаторами и консервантами стимулируют работу сальных желез. Женщинам зрелого возраста подойдет тональный крем легкой консистенции с омолаживающим действием в сочетании функцией лифтинга.

Комбинированная кожа

Обладательницам комбинированного кожного покрова сложно подобрать оптимальный вариант косметического средства. Сухие и жирные зоны требуют разного состава, поэтому в данном случае следует отдавать предпочтение универсальным решениям. Лучше выбирать состав с небольшим количеством масла и жиров на легкой основе.

Проблемная кожа

Один из наиболее сложных вариантов. Чтобы избежать различных высыпаний, покраснения и раздражения, следует выбирать гипоаллергенный тональный крем для проблемной кожи на легкой основе, в состав которых входят антисептические вещества. Скрыть веснушки поможет матирующее средство с эффектом загара, при наличии морщин следует остановить свой выбор на питательных и жирных составах.



Выбор оттенка тонального крема

Идеальный макияж должен выглядеть естественно, поэтому тональная основа должна соответствовать оттенку кожи. Обладательницам светлой кожи не следует выбирать тональное средство с эффектом загорелой кожи. Эстетично будет смотреться вариант на одну ступеньку темнее. Смуглым красавицам подойдут теплые оттенки на тон светлее.

Качественное бьюти-средство поможет оставаться в тренде "макияж без макияжа" и при этом успешно скрыть недостатки кожного покрова.