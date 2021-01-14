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четверг, 14 января 2021 23:46

Как ухаживать за зубами, чтобы они были красивыми

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Как ухаживать за зубами, чтобы они были красивыми
По рекомендациям стоматологов, менять щетку нужно каждые 2-3 месяца. Фото: pixabay

Чтобы иметь сияющую улыбку, надо тщательно ухаживать за полостью рта.

Правильная гигиена рта имеет три этапа, пишет Cosmopolitan.

Например, зубная нить помогает избавиться от остатков пищи, чистка щеткой справляется с налетом, а ополаскиватель забирает микробы и бактерии. Каждый этап длится 1-2 минуты.

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По рекомендациям стоматологов, менять щетку нужно каждые 2-3 месяца, в зависимости от изношенности щетины. Новую следует выбирать в зависимости от чувствительности зубов, а пасту - с низкой абразивностью, чтобы не повредить эмаль.

После чистки зубов не надо употреблять пищу минимум час, потому что тогда процедура будет неэффективной. Съеденный сахар и кислота уничтожают эмаль и образуются бактерии и вредные микроорганизмы.

Конечно, надо ходить к стоматологу не реже, чем раз в полгода.

Макияж и аксессуары для зубов стремительно набирают популярность. В соцсетях можно все чаще встретить пользователей, которые демонстрируют самые безумные эксперименты, пишет "РадіоЛюкс".Например, красят эмаль специальным лаком для зубов, делают татуажи, лепят украшения.

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