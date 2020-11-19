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четверг, 19 ноября 2020 23:46

В мире моды появился новый зубной тренд

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В мире моды появился новый зубной тренд
Лак вполне безопасен для зубов и организма. Фото: pixabay

Макияж и аксессуары для зубов стремительно набирают популярность.

В соцсетях можно все чаще встретить пользователей, которые демонстрируют самые безумные эксперименты, пишет "РадіоЛюкс".

Например, красят эмаль специальным лаком для зубов, делают татуажи, лепят украшения.

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Производитель цветных лаков, которые разнообразят улыбку, CHROM, уверяет - его продукция по $ 18 не только красивая, но и безвредна. Лак вполне безопасен для зубов и организма, а для того, чтобы им воспользоваться, достаточно вытереть зубы салфеткой, нанести краску и подождать 10 секунд, пока лак высохнет. Стереть его можно салфеткой, впрочем, от напитков или еды он останется на месте.

Тонкая и нежная кожа губ больше подвергается негативному воздействию холодного и морозного ветра зимой. Надо позаботиться о том, чтобы губы не обветривались и на них не возникали неприятные трещины, которые вызывают лишний дискомфорт, пишет Harper's Bazaar.Губам в холодное время года нужен особый уход, поэтому стоит предотвратить появление сухости и трещинок.

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