Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото

Фото: mapme.club/poradi

В мире конкурсы красоты стали проводиться с 1950-х годов. Однако в СССР к таким мероприятиям относились весьма скептически и даже считали неприличными. И лишь в 1989 году, в период перестройки, впервые состоялся Всесоюзный конкурс красоты.

Gazeta.ua собрала фотографии, на которых советским красавицам дали возможность показать себя.

Кстати, за год до проведения Всесоюзного конкурса красоты состоялся другой - "Московская красавица-88". Желающих принять в нем участие было очень много. Они часами сидели в очереди, чтобы заполнить анкеты. Среди претенденток получить желанный титул были не только молодые девушки, но и женщины с детьми.

Автор: vsegda-tvoj.livejournal.com Претендентки на желанный титул часами сидели в очереди, чтобы заполнить анкеты на участие в конкурсе

Продюсером конкурса "Мисс СССР" стал Юрий Кушнарев. Помещение, где проходило мероприятие, украсили воздушными шариками. Их надувать привлекли студентов из института физкультуры. Однако помощи в организации праздника от партии не было. Центральный комитет ВЛКСМ был категорически против проведения такого конкурса.

Автор: vsegda-tvoj.livejournal.com Участницы конкурсов красоты «Московская красавица-88» и «Мисс СССР -1989» демонстрировали свою натуральную красоту без силикона и ботокса.

В "Мисс СССР" приняли участие 35 девушек. Участницы демонстрировали свои таланты и наряды, рассказывали о мечтах и ​​прошлись по сцене в купальниках. Дефиле было названо по-советски - "Демонстрация пляжных ансамблей". Девушки показывали свою натуральную красоту без силикона и ботокса, но формат для тогдашнего общества был шокирующим.

"Мисс СССР" стала московская школьница 17-летняя Юлия Суханова. Позже она переехала в США, где начала строить карьеру модели.

Автор: mapme.club/poradi «Мисс СССР -1989» стала московская школьница 17-летняя Юлия Суханова

Благодаря конкурсу советские женщины узнали о идеальные параметры фигуры 90-60-90.

А сами конкурсы "Московская красавица" и "Мисс СССР" стали сенсацией за рубежом.

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Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021", который проходил в Майами, стала участница от Мексики Андреа Меза. Корону ей передала финалистка 2019 года из ЮАР Зозибини Тунзи.