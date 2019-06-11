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вторник, 11 июня 2019 19:48

Как получить правильный и красивый загар - 7 советов

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Как получить правильный и красивый загар - 7 советов
Несколько правил, как уберечь кожу от солнечных ожогов и получить красивый загар. Фото: Вікна

Каждая девушка с нетерпением ждет наступления лета, ведь именно в это время можно стать обладательницей соблазнительного шоколадного загара.

Солнце может насытить нашу кожу необходимым для организма витамином D, а также предоставить нашей коже шикарный бронзовый оттенок. Однако оно может и навредить, оставив ожоги, пигментные пятна или более серьезные заболевания. Именно поэтому важно знать, как правильно безопасно и полезно загорать.

Не торопиться

Спешить не стоит. Быстрый загар для неподготовленной кожи - большой риск ожога. Достаточно 10-15 минут непрерывного пребывания на открытом солнце для первого раза, и желательно утром или вечером. Потом - тень, минимум на час. Интервал можно увеличивать на 5-7 минут ежедневно. Не волнуйтесь, в тени вы также получаете загар, хоть и не столь интенсивный, но без тяжелых последствий для кожи.

Одежда и аксессуары

Защита головы от теплового удара шляпкой или панамой, а глаз - солнцезащитными очками - обязательный момент во время загара. Чтобы первый выход на солнце не закончился ожогами и покраснениями, одевать нужно что-то легкое и светлое, обязательно с длинным рукавом и из натуральной ткани. Солнце доберется к телу и через ткань, но так можно спасти не подготовленную к солнечным атакам кожу.

Солнцезащитные средства

Принимая солнечные ванны надо использовать солнцезащитные крема или спреи с уровнем защиты SPF 30 - в утреннее время и SPF 50 - в дневное время. Выбирать средство стоит с учетом фототипа кожи и наносить на все тело, включая лицо и зону вокруг глаз, за ​​10 минут до выхода на улицу. Солнцезащитные фильтры берегут кожу от вредного излучения, предотвращают солнечные ожоги, а также обеспечивают равномерный загар.

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Оптимальное время

Лучшим временем пребывания под открытыми солнечными лучами является утро и вечер: в 11:00 и после 16:00. Самое опасное летнее солнце - с 12:00 до 15:00. Поэтому именно в эти часы не стоит загорать под прямыми солнечными лучами, лучше прятаться в тень.

Еда и напитки

Загорать натощак или с полным желудком не стоит. Лучше поесть за 1-1,5 часа до похода на пляж. В период активного пребывания на солнце нужно много пить воды и напитков с кислинкой. Кстати, для красивого загара рекомендуется пить соки солнечного цвета - абрикосовый, морковный, апельсиновый. А вот от алкоголя лучше отказаться, поскольку комбинация "веселого" напитка и солнечных лучей может вызвать солнечный дерматит.

Перепад температур

Принимая солнечные ванны не следует забывать менять положение каждые 5-10 минут, поворачиваясь к солнцу то спиной, то животом. Пригревшись на солнце, не спешите нырять в прохладную воду. Следует сначала немного остыть в тени, чтобы уменьшить стресс от контраста температур для кожи. После купания надо вытереться полотенцем, чтобы избежать эффекта линзы и ожогов через капельки воды на теле.

Уход после загара

Важным также является уход за кожей после загара. На солнце кожа становится сухой и более склонной к шелушению, поэтому не стоит игнорировать увлажняющие и смягчающие средства. После загара рекомендуется ополоснуть кожу под прохладным душем и нанести питательный лосьон.

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