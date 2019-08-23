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пятница, 23 августа 2019 16:57

Как получить плоский живот и стальной пресс

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Как получить плоский живот и стальной пресс
Как достичь идеального пресса. Фото: pinterest.com

Многие мечтают иметь плоский живот и стальной пресс. Важно не только подобрать упражнения, но и соблюдать определенные правила.

Gazeta.ua поделится простыми секретами идеального пресса.

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1. Употреблять фрукты. Ежедневное употребление фруктов не только помогает получить плоский живот, но и улучшает пищеварение. Лучше есть фрукты, а не пить соки.

2. Не все салаты идеальны. Брокколи и цветная капуста вызывают вздутие. Их не стоит совсем убирать из рациона, просто уменьшить количество.

3. Больше двигаться. Откажитесь от лифта и поднимайтесь по лестнице, ездите на работу на велосипеде, вечером гуляйте в парке.

4. Забудьте о газированных напитках. В составе газировки много сахара, красителей, а это не лучшим образом сказывается на фигуре, тем более прессе.

5. Водный баланс. Благодаря воде пищеварительная система лучше функционирует.

6. Всегда включать клетчатку в пищу. Клетчатка важна для пищеварительного и обменного процессов. Поэтому в вашем рационе обязательно должны быть продукты в которых содержится клетчатка.

7. Регулярные тренировки. Без регулярных тренировок пресс не появится. Но стоит кардио чередовать с интервальными тренировками. Также вакуум поможет достичь плоского живота.

Многие люди, которые следят за питанием, задаются вопросом: что есть вечером и можно ужинать после 18 часов. Есть вечером не только можно, но и необходимо. Особенно если вы поздно ложитесь спать.

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