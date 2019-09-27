Как подобрать стрижку для любого типа волос

Прически можно сделать на разную длину волос. Главное определиться со своим стилем.
Длинные волосы всегда может надоесть, поэтому не сомневайтесь в радикальных мерах. На короткую длину используйте выпрямитель для укладки.
Также на праздник подойдут маленькие накрученные локоны.
Средняя длина волос - самая распространенная и подходит всем девушкам.
Она позволяет делать эксперименты каждый день и существенно не отличается от долгой, рассказывает 24tv.ua.
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Для длинных актуальные косы различного типа.
Перед созданием прически рекомендуем нанести на волосы несмываемый кондиционер и расчесать с помощью эфирных масел. Такой прием придаст твоим волосам блестящий эффект, они станут более послушными и покладистыми.
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