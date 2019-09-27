Как подобрать стрижку для любого типа волос

Фото: 24tv.ua.

Прически можно сделать на разную длину волос. Главное определиться со своим стилем.

Длинные волосы всегда может надоесть, поэтому не сомневайтесь в радикальных мерах. На короткую длину используйте выпрямитель для укладки.

Также на праздник подойдут маленькие накрученные локоны.

Средняя длина волос - самая распространенная и подходит всем девушкам.

Она позволяет делать эксперименты каждый день и существенно не отличается от долгой, рассказывает 24tv.ua.

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Для длинных актуальные косы различного типа.

Перед созданием прически рекомендуем нанести на волосы несмываемый кондиционер и расчесать с помощью эфирных масел. Такой прием придаст твоим волосам блестящий эффект, они станут более послушными и покладистыми.