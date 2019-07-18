 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 702
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2115
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 675
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 999
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1485
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Фото
Все фото
9
8
6
38
5
Как по домашнему уложить волосы
Как по домашнему уложить волосы
Едва прикрывают интимные места: назвали самые трендовые бикини этого лета
Едва прикрывают интимные места: назвали самые трендовые бикини этого лета
Что есть, что нет: &quot;голые&quot; купальники на пике моды
Что есть, что нет: "голые" купальники на пике моды
Какой педикюр сделать летом 2019
Какой педикюр сделать летом 2019
Назвали ТОП-5 антитрендов в макияже 2019-го
Назвали ТОП-5 антитрендов в макияже 2019-го
Видео
Все видео
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1836
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 180
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 05:28

Как по домашнему уложить волосы
9

  Комментировать

Пучок является самой модной прической этим летом
Фото: edinstvennaya.ua.
Пучок является самой модной прической этим летом
Пучок является самой модной прической этим летом
Пучок является самой модной прической этим летом
Пучок является самой модной прической этим летом

Для того, чтобы хорошо уложить волосы можно сделать пучок.

Стильный пучок не похож на пресловутые пучки-дульку, уже около десяти лет надоедают.
Чтобы пучок был нарядным, можно использовать шпильки, невидимки и платки.

Если не хочется усложнять, можно сделать простой высокий пучок как у балерин. Это придаст образу дополнительных опций. Если совместить это все с ярким макияжем губ или глаз, а также подобрать серьги, колье и другие украшения, будет еще интереснее и элегантнее рассказывает edinstvennaya.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как научиться выбирать косметику

Стильная прическа пучок поможет справиться с неуемным копной волос, которая будет уместной в любой ситуации, погоде и твоем расположения.

Двойной пучок или пучок с обеих сторон головы - традиционная китайская прическа. В Китае называется "бычьи рога", а в Японии - оданго, такие пучки часто можно встретить в аниме или манги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как по домашнему уложить волосы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 243788
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 29170
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 28062
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 18570
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 16893
Красота
Похудеть за 6 дней: как работает новомодная монодиета
Похудеть за 6 дней: как работает новомодная монодиета Просмотров: 1071
Едва прикрывают интимные места: назвали самые трендовые бикини этого лета
Едва прикрывают интимные места: назвали самые трендовые бикини этого лета
8
 Просмотров: 6984
Диетолог рассказала, почему нужно завтракать
Диетолог рассказала, почему нужно завтракать 1 Просмотров: 90
Как правильно пить алкоголь во время похудения
Как правильно пить алкоголь во время похудения Просмотров: 441
Что есть, что нет: "голые" купальники на пике моды
Что есть, что нет: "голые" купальники на пике моды
6
 Просмотров: 22905
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
6
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
Голосов: 137
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua