Как по домашнему уложить волосы

Фото: edinstvennaya.ua.

Для того, чтобы хорошо уложить волосы можно сделать пучок.

Стильный пучок не похож на пресловутые пучки-дульку, уже около десяти лет надоедают.

Чтобы пучок был нарядным, можно использовать шпильки, невидимки и платки.

Если не хочется усложнять, можно сделать простой высокий пучок как у балерин. Это придаст образу дополнительных опций. Если совместить это все с ярким макияжем губ или глаз, а также подобрать серьги, колье и другие украшения, будет еще интереснее и элегантнее рассказывает edinstvennaya.ua.

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Стильная прическа пучок поможет справиться с неуемным копной волос, которая будет уместной в любой ситуации, погоде и твоем расположения.

Двойной пучок или пучок с обеих сторон головы - традиционная китайская прическа. В Китае называется "бычьи рога", а в Японии - оданго, такие пучки часто можно встретить в аниме или манги.