Как научиться быстро собираться утром

Утром нужно обратить внимание на следующее - прическу, губы, цвет лица. Этого будет достаточно для яркого и свежего вида

Для того, чтобы тратить меньше времени на утренние заботы, можно не пользоваться губной помадой, делать гульку и умываться холодной водой.

Искусственными приемами трудно добиться сияющего цвета лица.

Можно или полностью наносить макияж, на что не всегда хватает времени, или умываться холодной водой.

Чем она холоднее - тем лучше. Эта процедура может снять отеки и взбодрить.

После, следует нанести обычный увлажняющий крем, рассказывает ukr.media.

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Когда на укладку не хватает времени, соберите конский хвост или гульку.

Также можно помыть волосы вечером и накрутить на мягкие бигуди.

Когда нет макияжа - помада может выглядеть нелепо, поэтому можно сделать массаж зубной щеткой, или скраб из кофейной гущи.

Затем нанесите бальзам или гигиеническую помаду.

Если утром необходимо срочно собраться, заранее приготовьте все вещи, которые потребуются утром. Думая о будущем дела нужно запланировать время возвращения домой и постараться не отступать от намеченного плана.