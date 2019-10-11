Как можно выглядеть стройнее

Стилисты придумали новый способ похудения – с помощью правильной укладки

С помощью прически можно быть стройнее. Стоит сделать укладку на косой пробор, небольшие локоны на большой плойке, идеально прямое распущенные волосы или челка-шторки.

Асимметричная прическа делает лицо стройнее. Косой пробор может скрыть ненужные детали и зрительно удлинит и сузит овал лица.

Легкие локоны могут создать вертикальные линии и добавить немного объема сверху также приблизит к идеальному овалу.

Если сделать ровный волос, то продел можно делать любой.

В таком случае будет видно не широкие скулы и щеки, а точеный подбородок, рассказывает peopletalk.ru.

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Нельзя крутить волосы внутрь, стоит только снаружи.

Если хочется собранную прическу, то лучше одну прядь выпустить на лицо.

Такой прием скроет широкие скулы и сузит лоб.

Можно сделать удлиненный челку, чтобы разваливался на две части по центру лба.

Существуют некоторые лайфхак, которые используют самые смелые и стильные модницы - например надевая рубашку или блузку свободного фасона, можно заправить одну сторону, демонстрируя подтянутые бедра, а другую сторону носить на выпуск, создавая дополнительную вертикаль. В этом ключе можно использовать тренд многослойность, где например тонкая блузка с удлиненной спинкой, одетая под джемпер, будет прикрывать не идеальны линии бедер.