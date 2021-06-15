Как изменить образ жизни, чтобы медленнее стареть

Во время диеты ели много овощей, фруктов и зелени и ограничили углеводы, животные белки. Фото: pixabay

Специалисты провели исследование среди 43 здоровых взрослых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет.

Восемь недель они придерживались диеты, правил здорового сна, делали упражнения и отдыхали, пишет greenpost.

Во время диеты ели много овощей, фруктов и зелени и ограничили углеводы, животные белки.

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Также во время эксперимента людям рекомендовали делать физические упражнения не менее 30 мин. в день. Попытка непосредственно повлиять на ДНК с помощью диеты и образа жизни должна омолодить и оздоровить метаболизм. Результаты показали, что лечебный эффект диеты и изменения образа жизни действительно "омолаживает" на 3,23 года.

Женщины порой делают ошибки в образах и косметике, что придает им лишний возраст. Прежде всего следует избегать сочетания красного и черного цветов в образе. Следует уделить внимание и косметике. Женщинам за 40 лет не надо наносить ее много. Чтобы образ не казался устаревшим, следует выбирать натуральный маникюр и вообще акцентировать на естественности.