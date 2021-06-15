Как изменить образ жизни, чтобы медленнее стареть

 
Ексклюзивы
1/5
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Просмотров: 180
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 504
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 549
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 738
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 945
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 369
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
5
8
13
17
3
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 144
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 774
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 468
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 27
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
вторник, 15 июня 2021 18:00

Как изменить образ жизни, чтобы медленнее стареть

  Комментировать
Как изменить образ жизни, чтобы медленнее стареть
Во время диеты ели много овощей, фруктов и зелени и ограничили углеводы, животные белки. Фото: pixabay

Специалисты провели исследование среди 43 здоровых взрослых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет.

Восемь недель они придерживались диеты, правил здорового сна, делали упражнения и отдыхали, пишет greenpost.

Во время диеты ели много овощей, фруктов и зелени и ограничили углеводы, животные белки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лицо показывает проблемы организма - как увидеть сигналы

Также во время эксперимента людям рекомендовали делать физические упражнения не менее 30 мин. в день. Попытка непосредственно повлиять на ДНК с помощью диеты и образа жизни должна омолодить и оздоровить метаболизм. Результаты показали, что лечебный эффект диеты и изменения образа жизни действительно "омолаживает" на 3,23 года.

Женщины порой делают ошибки в образах и косметике, что придает им лишний возраст. Прежде всего следует избегать сочетания красного и черного цветов в образе. Следует уделить внимание и косметике. Женщинам за 40 лет не надо наносить ее много. Чтобы образ не казался устаревшим, следует выбирать натуральный маникюр и вообще акцентировать на естественности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как изменить образ жизни, чтобы медленнее стареть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук

Погиб исследователь Голодомора

Застрелили министра внутренних дел

Глава МИД обматерил Путина

В центре города взорвался автомобиль

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 5967
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4284
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3681
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 3582
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов Просмотров: 3231
Красота
Вдохновляться природой: 5 цветовых сочетаний, которые сделают стиль неповторимым
Вдохновляться природой: 5 цветовых сочетаний, которые сделают стиль неповторимым
10
 Просмотров: 108
Какую зелень есть после тренировок
Какую зелень есть после тренировок Просмотров: 180
Назвали две специи, благодаря которым быстро худеют
Назвали две специи, благодаря которым быстро худеют Просмотров: 666
Блогеры рекомендуют: стильные идеи летних образов с платком
Блогеры рекомендуют: стильные идеи летних образов с платком
 Просмотров: 108
Лицо показывает проблемы организма - как увидеть сигналы
Лицо показывает проблемы организма - как увидеть сигналы Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
7
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
3
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 296
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть