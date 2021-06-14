Дизайнер рассказал, какие ошибки в образе делают женщину старше

Женщинам за 40 лет не надо наносить много косметики. Фото: pixabay

Женщины порой делают ошибки в образах и косметике, что придает им лишний возраст.

Прежде всего следует избегать сочетания красного и черного цветов в образе, рассказал украинский дизайнер Андре Тан, передает OBOZREVATEL.

"Такую комбинацию не стоит применять, особенно женщинам за 40, так как сочетание черного и красного добавляет автоматически 10 лет", - сказал он.

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По словам стилиста, о неоновых оттенках и цветочном принте также надо забыть.

Следует уделить внимание и косметике. Женщинам за 40 лет не надо наносить ее много. Чтобы образ не казался устаревшим, следует выбирать натуральный маникюр и вообще акцентировать на естественности.

"Также у вас должны быть волосы естественного цвета. Если вы всю жизнь были жгучей блондинкой, тогда необходимо добавить в оттенок немного натуральности и поиграть с методом окрашивания", - сказал Тан.

Новая стрижка также поможет освежить образ и омолодиться. Андре Тан советует женщинам 40+ выбирать короткие стрижки. Например, каре. Новый образ позволит моложе выглядеть, откроет шею и скроет недостатки лица.

Человеку невозможно стать снова молодым, но можно замедлить процесс старения. Шесть простых правил помогут продлить молодость. Их следует внедрять в жизнь тем, кому за 30-50 лет.