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понедельник, 14 октября 2019 05:28

Как избежать выпадения волос

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Как избежать выпадения волос
Чрезмерное выпадение волос - серьезная косметическая проблема, которая беспокоит многих и может иметь совершенно неожиданные причины

Волосы выпадают из-за чрезмерной любви к прическам, стрессы, много сладкого и жесткая диета.

Не стоит делать каждый день гулянья и косички, ведь натягиваются корни волос.
Нельзя туго затягивать прически, это приводит к натяжению и вытягивания волосков из луковиц.

Не воспринимайте все близко к сердцу. Из-за этого волосы могут выпадать просто безумно.

Для предотвращения этого занимайтесь йогой, медитацией.

От сладкого поднимается инсулин, который стимулирует выпадение волос.

Не бойтесь принимать правильные жиры и не ограничивайте себя в питании, ведь массу можно быстро набрать обратно, а лечить волосы придется долго.

Причиной выпадения волос является пересушивания, чрезмерное окрашивание, химическая завивка.

Кровообращение могут нарушить дерматозы и грибок кожи, что приводит к выпадению волос, рассказывает 24tv.ua.

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Частое употребление гормональных препаратов и антибиотиков может нарушить метаболизм.

Плохо на кожу головы влияет слишком сильный холод или жара.

Особенно нужно быть осторожными в жару, так как от воздействия ультрафиолета волосы больше выпадают.

Не торопитесь лихорадочно менять терапию, а не бросайся к народным рецептам и не пробуй сто средств одновременно. Процесс восстановления нормального роста волос длинный, но только при четком соблюдении схемы можно оценить ее эффективность.

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