Как избавиться от целлюлита, не выходя из дома

Следуя правилу "В здоровом теле - здоровый дух!" вы всегда будете иметь хороший вид и отличное настроение

Здоровое тело - залог хорошего самочувствия и отличного вида. В погоне за красотой представительницы прекрасного пола задаются вопросом, как избавиться от лишних отложений на талии и бедрах, а особенно "апельсиновой корки" - целлюлита.

Чтобы всегда выглядеть привлекательно и иметь стройную фигуру следует соблюдать определенные правила.

Регулярные физические нагрузки

Движение - главный враг лишних жировых отложений. Не стоит ежедневно надрываться по три часа в спортзале, достаточно три раза в неделю уделять тренировкам по 40-45 минут. Акцент делайте на силовые упражнения и кардионагрузку. Бороться с целлюлитом на животе помогают нагрузки на пресс. Главное - регулярность.

Скраб

Два раза в неделю кожу следует массировать абразивным средством, чтобы снять омертвевший слой клеток. Это активирует кровообращение и обеспечит активное насыщение кожи кислородом. Идеальным, в данном случае, будет скраб, изготовленный в домашних условиях, с использованием кофейной гущи, оливкового масла и сахара.

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Контрастный душ

Ежедневно обливайтесь попеременно горячей и холодной водой. Начинать следует с 10-20 секунд, постепенно увеличивая продолжительность сеанса. Кожа станет более упругой, а метаболизм ускорится. К тому же, это благоприятно повлияет на весь организм в целом.

Антицеллюлитный массаж

Чтобы разбить жировые капсулы или узлы, которые являются основой целлюлита, нужно оказывать прямое влияние на кожу. Массаж - идеальное решение. Его можно делать с использованием вакуумных банок, специального антицеллюлитного массажера или просто руками. Сеансы желательно проводить дважды или трижды в неделю по 5-10 минут. Предварительно можно принять теплый душ для улучшенного эффекта.

Антицеллюлитные средства

Эффективным дополнением к массажу станет использование антицеллюлитного средства: крем, масло, или лосьон. Магазины и супермаркеты переполнены косметическими средствами промышленного производства, так что выбрать их можно для любого типа кожи и на любой вкус. Они предоставят коже более подтянутый вид, а проявления целлюлита станут менее заметными.

Следуя правилу "В здоровом теле - здоровый дух!", вы всегда будете иметь хороший вид и отличное настроение.

Многочисленные советы в сети по поводу похудения могут не только не помочь, но и навредить. Следует всегда консультироваться с врачом перед проведением тех или иных процедур.