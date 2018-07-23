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понедельник, 23 июля 2018 11:23

Грация и адреналин - модели в откровенных платьях позировали с крокодилами
11

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Жена фотографа Кимбер осталась довольна фотосессией
Фото: Daily Mail
Жена фотографа Кимбер осталась довольна фотосессией
Жена фотографа Кимбер осталась довольна фотосессией
Жена фотографа Кимбер осталась довольна фотосессией
Жена фотографа Кимбер осталась довольна фотосессией

Американский фотограф Кен Кифер устроил своей жене Кимбер и модели Мелоди Тревино фотосессию с крокодилами у мексиканского кораллового рифа Банка Чинчорро.

"Кимбер и я были в восторге от возможности наконец сделать фото с этими замечательными хищниками. Съемки проходили в месте, красота и величие которого поражает", - рассказал Кен Daily Mail.

Фотограф и женщины провели в море вместе с крокодилами около двух часов. Животных усыпляли. Чтобы удержать их на месте, подкармливали рыбой - развесили ее на леске над соседними рифами. На время фото-сессии команда наняла спасателей, которых можно увидеть на некоторых фото.

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Американская модель Мара Мартин вышла на подиум, кормя грудью свою 5-месячную дочь. Показ купальников устроил журнал Sports Illustrated в американском Майами.

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