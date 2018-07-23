Грация и адреналин - модели в откровенных платьях позировали с крокодилами

Фото: Daily Mail

Американский фотограф Кен Кифер устроил своей жене Кимбер и модели Мелоди Тревино фотосессию с крокодилами у мексиканского кораллового рифа Банка Чинчорро.

"Кимбер и я были в восторге от возможности наконец сделать фото с этими замечательными хищниками. Съемки проходили в месте, красота и величие которого поражает", - рассказал Кен Daily Mail.

Фотограф и женщины провели в море вместе с крокодилами около двух часов. Животных усыпляли. Чтобы удержать их на месте, подкармливали рыбой - развесили ее на леске над соседними рифами. На время фото-сессии команда наняла спасателей, которых можно увидеть на некоторых фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото необычного макияжа мусульманских красавиц

Американская модель Мара Мартин вышла на подиум, кормя грудью свою 5-месячную дочь. Показ купальников устроил журнал Sports Illustrated в американском Майами.